¡ÖPS Plus¡×¾å°Ì¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬ºÇÂç35¡ó¥ª¥Õ¡ª µìÀµ·î¥»ー¥ë³«ºÅÃæ
¡ÚPlayStation Plus¡§µìÀµ·î¥»ー¥ë¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î13Æü～2·î26Æü
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPlayStation Plus¡×¤Î¡ÖµìÀµ·î¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡ÖPS Plus¡×¤Î¿·µ¬²ÃÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥é¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î12¥«·îÍøÍÑ¸¢¤òºÇÂç35¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¡ÖPS Plus¡×¤Ë²ÃÆþÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò35¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î26Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢²ÃÆþ¸å¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤ÎºÝ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤Î·èºÑ¤È¤Ê¤ë¡£
