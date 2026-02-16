¿ÈÄ¹193cm¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇØ¸å¤Ç¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¤Î¡×¡¡È½ÌÀ¤·¤¿¡È»ö¼Â¡É¡¢ÆüËÜ¿ÍÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ
ºòµ¨WSÂè3Àï¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¡¢º£µ¨¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Î¡ÈÇØ¸å¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅêÆâÏ¢·¸¤Ç¤Î°ìËë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿±¦ÏÓ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¤Î¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥óÅê¼ê¤À¡£»³ËÜ¤¬ÂçÃ«¤Ë½çÈÖ¤ò¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¡£¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹6¥Õ¥£¡¼¥È5¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó196¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¡¢¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë»³ËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÝÎ©¤ÄÂç¤¤µ¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥ó¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö±¢¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âè3Àï¤Ç±äÄ¹15²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¡£4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Full-Count¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆüËÜ¿Í2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØ¸å¤Î¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÈ¿±þ¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë