Èï¹ð¡Ö¤¸¤ã¤¢ÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¤«¡× °ËÀªºê3¿Í»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡È¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¡É¡© °äÂ²¤Î»×¤¤¤ÈºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ËÇ÷¤ë
¡¡·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò°û¼ò±¿Å¾¤·¿Æ»Ò3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¡Ê»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¡Ë
¤³¤ÎºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ÈºÛÈ½¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤Î°¤Éô²ÂÆîµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¬¨¬¤³¤ÎºÛÈ½¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï²¿¤«¡©
¡Öº£²ó¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÎëÌÚÈï¹ð¤¬°û¼ò¤·¤¿¾å¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ø´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ø°û¼ò¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»ö¸Î¤Ï²á¼º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡Ù¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£¸¡»¡Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê·º¤Î½Å¤¤´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾Úµò¤òºÛÈ½¤Çµó¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
Èï¹ð¤ÎË¡Äî¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¨¬¨¬´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤È²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤Ç¡¢·ºÈ³¤Î½Å¤µ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¡Èº¹¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð°û¼ò±¿Å¾¤ä¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ê¤É¡¢°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´üÄ¨Ìò¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ï7Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¨¬¨¬ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Î·ì±Õ¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£½é¸øÈ½¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ø°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Øµ²±¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï9Æü´Ö¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÈ¾¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÎëÌÚÈï¹ð¤ÎºÎ·ì¤Î¾õ¶·¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ö¸Î¸å3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÎ·ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤ÎÎëÌÚÈï¹ð¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸À¸ì¾ã³²¤äµ÷Î¥´¶¤¬Ëãáã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦îÉîÄ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¾Úµò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öº£¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï»ö¸Î¸å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Î¼Â¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¤¬Î©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡×
¨¬¨¬ÎëÌÚÈï¹ð¤Î»ö¸ÎÅöÆü¤Î±¿Å¾¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡ÖË¡Äî¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅöÆü¤Î±¿Å¾¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎëÌÚÈï¹ð¤¬¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¼ÂºÝ¤Ëº£²ó¤Î»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡Â¦¤Î»ØÅ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¿ô½½Ê¬Á°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß±¿Å¾¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÎëÌÚÈï¹ð¤¬µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤ê¡¢»þÂ®90¥¥í¤È¤¤¤¦Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò30¥¥í¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ç°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡×
¨¬¨¬¸¡»¡Â¦¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÎã¤¨¤ÐÍ½È÷Åª¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤â°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¤Ç5²ó°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼ÒÆâ¤ò±Ç¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍÆ´ï¤ò³«¤±¤Æ°ìµ¤°û¤ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¾ï½¬Åª¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨·èÄêÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸¡»¡¤ÏÏÆ¤«¤é¸Ç¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¨¬¨¬Èï¹ð¤ÎË¡Äî¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö»ö¸Î¤Î°äÂ²¤Ï¡Ø¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎëÌÚÈï¹ð¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÄîÆâ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Àè½Ò¤Î³ä¤ê¹þ¤ß±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öºÙ¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£°äÂ²¤È¤·¤Æ¤â¡ØËÜÅö¤Ë°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±µ²±¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤¬²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤âÎëÌÚÈï¹ð¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤¬º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤¬¡Ø¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¾ìÌÌ¤À¡£ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¿ô½½ÉÃ¡¢¿ôÊ¬·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢ÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¨¬¨¬Èï¹ð¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°äÂ²¤âÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡ÖºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë°äÂ²¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎëÌÚÈï¹ð¤ÎÌÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤ÆºÛÈ½¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¶ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÂ²¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«°ìÎé¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£°äÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡×
¨¬¨¬·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤È¤·¤ÆºÇÄ¹¤ÎÄ¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¸¡»¡¤¬Î©¾Ú¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òºÛÈ½Ä¹¤È¤·¤Æ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿·Á¤À¡£ºÎ·ì¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ÆÃñ¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤ÈºÎ·ì¤«¤éÎëÌÚÈï¹ð¤¬°û¤ó¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÎÌ¤ËÌ·½â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ø°û¼ò±¿Å¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°¼Á¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ò´¬¤Åº¤¨¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï±¿Å¾¼ê¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤âÈ½·è¤ò·è¤á¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¨¬¨¬È½·è¤ËÂÐ¤¹¤ë°äÂ²¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¡Ö20Ç¯¤È¤¤¤¦¡È¾å¸Â¡É¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤Þ¤º¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡Ù¤À¤È¡£¤À¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬Èï¹ðÂ¦¡¦ÊÛ¸îÂ¦¤Ë¤è¤ë¹µÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÈï¹ðÂ¦¤Î²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÁ³¹µÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢°äÂ²¤Ï¡Ø3¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö°ËÀªºê¤Î»ö¸Î¤â´Þ¤á¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬À¤ÏÀ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ê¤Î¤«²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ê¤Î¤«¡¢¡Èº¹¡É¤¬¤¢¤ë¡£¸Æµ¤0.5¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Ä¾¤·°Æ¤â¤¢¤ê¡¢¸·È³²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊABEMA¡¿¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡Ë