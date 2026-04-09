米記者が刻まれた文字の理由を伝える米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。キャップには「MR」の文字が刻まれており、この理由を米記者が伝えている。今季2度目の先発マウンドに立った大谷。キャップ右側には、白い文字で「MR」と刻まれていた。米誌「