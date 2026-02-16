au¾¯Ã»¡¢·î³Û190±ß～¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¡¡Â¾¥¥ã¥ê¥¢¡¦Ãæ¸ÅÃ¼Ëö¤â½¤ÍýÈñ¤òÊä½þ
¡¡au¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÊä½þ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î³Û190±ß～¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤äÃ¼Ëö¤Î¿·ÉÊ¡¦Ãæ¸Å¤òÌä¤ï¤º²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥×¥é¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÏÊä½þ³Û¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤â3000±ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥×¥é¥ó¡×¤Ï·î³Û190±ß¤È¤¤¤¦ÄãÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¡¢ÇËÂ»¤È¿åÇ¨¤ì¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡£¹ØÆþ»þ´ü¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¤äÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥áー¥«ーÊÝ¾Ú¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ÊÝ¸±¶â³Û¤ÏºÇÂç5Ëü±ß¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢ÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ¤âÊä½þÈÏ°Ï¤È¤Ê¤ë¡£·î³Û270±ß¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É5¡×¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤ÏºÇÂç5Ëü±ß¡£·î³Û380±ß¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É10¡×¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤ÏºÇÂç10Ëü±ß¡£Â¾¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¤äÃæ¸ÅÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢¹ØÆþ¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¹âµ¡Ç½²½¤ËÈ¼¤¦Ã¼Ëö²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Çã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄ¹´ü²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Áý²Ã¤¹¤ë½¤ÍýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«È¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±µï¤Î²ÈÂ²¤äÀ¸·×¤òÆ±°ì¤Ë¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÃ¼Ëö¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£