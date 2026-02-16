¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¥²ー¥à¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×ÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥È¡£»Ë¾åºÇ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥á¥¿¥â¥ó¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¡ª
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡¢¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤¬´ë²è³«È¯¤·¡¢3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëNintendo Switch 2 ÍÑ¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ý¥±¥â¥óºîÉÊ¤Ç¤Ï¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢º£²ó¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¡×¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ò¾¯¤·¤À¤±ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ê4Ê¬ÊÔ¡Ë¡Û
¥á¥¿¥â¥ó¤¬¥¤¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¿·À¸³è
¡¡ËÜºî¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¡×¤À¡£
¡¡ÁðÌÚ¤¬¸Ï¤ì²Ì¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î³¹¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¥á¥¿¥â¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤¬¥¹¥Èー¥êー¤ÎËÜ¶Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¡Û
¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ý¥±¥â¥ó
¤ª¤È¤³¤Î¤³»Ñ¤È¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³»Ñ¤òÁª¤Ù¤ë
È±·¿¤äÉþÁõ¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à³«»Ï¸å¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤
¡¡º£²ó¤Î»îÍ·¤Ç¤ÏºÇ½øÈ×¤ÎÊª¸ì¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Î1É¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»)¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»)¡×¤Ï¡¢¤Ï¤«¤»¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¼±¤ò¥á¥¿¥â¥ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤À¡£¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿³¹¤ò1¿Í¤ÇÉü¶½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥á¥¿¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»)¡Û
¿ô¤¢¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡È¤Ï¤«¤»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤Ë¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤ÏÀ¨¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤È¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤«¤é¡¢ËÜºî¤Î¥²ー¥à¤Î¶õµ¤´¶¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦
¡¡¥²ー¥à¤Î¼ç¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿³¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤ª¤·¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¤é¤·¤¯¡¢ÁÇºà¼ý½¸¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÍ×ÁÇ¤¬Â¿Ê¬¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤ª¤Í¤¬¤¤¤´¤È¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼«Í³¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ú¥¯¥é¥Õ¥ÈÍ×ÁÇ¡Û ¡Ú³¹¤Å¤¯¤ê¡Û
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²È¶ñ¤ä²È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ê¥¯¥é¥Õ¥ÈÍ×ÁÇ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¾¡ª
¥á¥¿¥â¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¡¡³¹¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯¤Î¤¬¡¢ËÜºî°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥â¥ó¤ò¾å¼ê¤¯³è¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥¿¥â¥ó¤Ï¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤ï¤¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¤«¤é¡Ö¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¸Ï¤ì¤¿ÁðÌÚ¤Ë½á¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡×¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Ï¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢ÂçÃÏ¤ËÁð¤òÀ¸¤ä¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç³¹¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤ï¤¶¤È¤·¤Æ¡¢¿åÊÕ¤òÁÇÁá¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ê¤ß¤Î¤ê¡×¤ä¡¢¶õ¤ò³ê¶õ¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡Ö¤«¤Ã¤¯¤¦¡×¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ï¤¶¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥á¥¿¥â¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸½¤ï¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¤ï¤¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡Û
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¤È¤â¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¢¤¤¤®¤ê¡×¤ò³Ð¤¨¤ë
¡Ö¤³¤Î¤Ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼ê¤¬¥Ä¥¿¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢¡Ö¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿¬Èø¤¬¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤Ê¤ß¤Î¤ê¡×Ãæ¤Ï¥é¥×¥é¥¹¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¡ª
¥á¥¿¥â¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¡¡Áð¤ä´ä¡¢ÌÚ¡¢¿åÊÕ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤À¤±¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤È¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤ò¹¥¤à¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿§¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤òºî¤Ã¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤È¤â¤À¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜºî¤Î¥²ー¥à¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î1¤Ä¤À¡£¡ÚÀ¸Â©ÃÏ¡Û
²Ö¡¹¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Çºî¤ì¤ëÀ¸Â©ÃÏ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê²ÖÈª¡×
À¸Â©ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
À¸Â©ÃÏ¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê¤ï¤¶¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡ª
¡¡¤È¤â¤À¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢À¸Â©ÃÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤º¤«¤ó¡×¤À¡£
¡¡¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Îµ¤ÇÛ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤º¤«¤ó¡×¤Ë¤½¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÀ¸Â©ÃÏ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¤º¤«¤ó¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Îºî¤êÊý¤ä½Ð¸½¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¼ïÎà¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤º¤«¤ó¡×¤Ç¤Ï¤È¤â¤À¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¤È¤¯¤Á¤ç¤¦¡×¤äÍÍ¡¹¤Ê¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡º£ºî¤Î¤º¤«¤ó¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡×¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤º¤«¤ó¡Û
¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¤º¤«¤ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤º¤«¤ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤È¤â¤À¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª ³Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¹¥¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ú¥²ー¥à¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û
Ãµº÷¤Çµ¤ÇÛ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤º¤«¤ó¤ÇÀ¸Â©ÃÏ¤Î¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢³ºÅö¤¹¤ëÀ¸Â©ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤È¤â¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬ËÜºî¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤È¤â¤À¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤º¤«¤ó¥³¥ó¥×¥êー¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À
¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤ª¤¯¤ë¼«Í³¤Ê¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡ª
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï³¹¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ä°¦¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢¤ìÊâ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¤´¤È¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÃç¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡È¤«¤Ê¤êÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¡É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç²¿ÇÜ¤âËÜºî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³¹¤Å¤¯¤ê¡Û ¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¡Û
¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦(¤¦¤¹¤¤¤í)¡×¤ä¡Ö¥ä¥É¥ó¡×¤Î¸ýÄ´¤¬ÊÊ¤Ë»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¿ôÂ¿¤¯¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ
Â¾¤Ë¤âÆÃÄ§Åª¤ÊÀ³Ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºî¤Ã¤¿³¹¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸Â©ÃÏ¡×¤ä·úÃÛ¤·¤¿¡Ö¤¤¤¨¡×¤Ê¤É¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¤¹¤ß¤«¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¤¹¤ß¤«¡×¤Î¼þ¤ê¤Ë¤½¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡Ö¤¹¤ß¤´¤³¤Á¡×¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤µ¤é¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤¹¤ß¤«¡Û
ÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ç³¹¤Å¤¯¤ê¤òÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¡ª
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥²ー¥à¥¹¥Èー¥êー¤Î¿Ê¹Ô¤ËÉ³¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê³¹¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¶¦Æ±¤Ç1¤Ä¤Î³¹¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈºÇÂç2¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±ÄÌ¿®¡×¤â²ÄÇ½¤À¡£1¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤â¼«Í³¤Ê¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÄÌ¿®¤Ç¤¢¤½¤Ö¡Û
ºÇÂç4¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¹¤Å¤¯¤ê¡ª¡Ú¥«¥á¥é»£±Æ¡Û
¥Ý¥±¥â¥ó¤È¡Ä¡Ä
¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥«¥á¥é»£±Æ
¡È¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÊë¤é¤¹¡É¼«Ê¬¤À¤±¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡º£²ó¤Î»îÍ·¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï½øÈ×¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÉôÊ¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥²ー¥à¥µ¥¤¥¯¥ë¤È²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡È¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÊë¤é¤¹¡É¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ïº£¸å¤ÎÂ³Êó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 KOEI TECMO GAMES
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦ Pokémon ¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Nintendo Switch ¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ä»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î¥²ー¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀßÄê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£