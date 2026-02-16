¥«¡¼¥ê¥ó¥°Æü´ÚÀï¤ÇÄ¶Âç·¿¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâÃæ·ÑCMÃæ¤Ë¡ÖÆü¤Î´Ý¡×...¥¥ã¥¹¥¿¡¼¼Õºá¤â¡Ö¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×»ëÄ°¼Ô·ãÅÜ
´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯2·î16Æü¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤ÎÆü´ÚÀï¤Î¹ñÆâ¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¡¢¡ÖÄ¶Âç·¿¡×¤Î¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤¿¤éÊüÁ÷²èÌÌ¤ËÆü¤Î´Ý¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡×
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬15Æü¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¤¬´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè5¥¨¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢Âè6¥¨¥ó¥É¤Î³«»ÏÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CM¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢²èÌÌÃæ±û¤Ë¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ìó10ÉÃ¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¸ÞÎØ¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷¶ÉJTBC¤¬À¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¤ò¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¤«¡ÙÅÜ¤êÇúÈ¯...JTBC¤Î¡ØÄ¶Âç·¿¡ÙÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç¿®ÍêÍÉ¤é¤°¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè6¥¨¥ó¥É³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤¬¡ÖCMÃæ¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á÷¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
JTBC¤Î¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎSNS¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¡×¡ÖºÇ½é¤ÏCM¤Î°ìÉô¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤¿¤éÊüÁ÷²èÌÌ¤ËÆü¤Î´Ý¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡×¡ÖCM¥¿¥¤¥à¤ËÆü¤Î´Ý¤¬Ãæ±û¤Ë10ÉÃ°Ê¾å¤â±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü´ÚÀï¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÇÈÌæ¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢ºÇ¶áJTBCÃæ·Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÄË¼ê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¶â¥á¥À¥ë½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÓ¼º´¶¡×
µ»ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ·Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡×¤È¤Ï¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤ò»Ø¤¹¡£Æ±¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î17ºÐ¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬´Ú¹ñÀã¾å¶¥µ»»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢JTBC¤ÏÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯Í½Áª¤òÃæ·Ñ¤·¡¢¥Á¥§¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ÏÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤ß¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢»úËëÂ®Êó¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö´Î¿´¤Î¶â¥á¥À¥ë½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÓ¼º´¶¤ÏÍÆ°×¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¼ý¤Þ¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Æü´ÚÀïÃæ¤ËÆü¤Î´ÝÏª½Ð»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¸¢¤òÄ¹´üÊÝÍ¤¹¤ëÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ê²èÌÌ´ÉÍý¤È¸¡±Ü¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¹¬¤¤»î¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¾¡Íø¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü´ÚÀï¾¡Íø¤Î´¶Æ°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÊüÁ÷»ö¸Î¤Î¾×·â¤âÂç¤¤¯»Ä¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃæ·ÑÏÀÁè¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÃ´¤¦ÊüÁ÷¶É¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
17ºÐ¿·À±¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÂ³¤¡¢Æü´ÚÀï¾¡Íø¤ËÊ¨¤¯´Ú¹ñ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ÞÎØÃæ·Ñ¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£