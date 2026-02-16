¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ó¤¿¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±à»ù2¿Í¤¬Å®»àÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡ÄÁòµ·¤Ç¤â¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿½÷ÀÊÝ°é»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¾×·â¤ÎÍýÍ³¡É¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø±à¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤â¤¢¤ó¤¿¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£¤«¤é50Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÑÍºá»ö·ï¡£±à»ù2¿Í¤ò¿åÁå¤ËÍî¤È¤·»¦³²¤·¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ22ºÐ¤Î½÷À¿¦°÷¡£Ìµ¼Â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÑÍºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¾Ã¤¨¤¿2¿Í¤Î±à»ù
¡¡1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë3·î17Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎËÌÉô¡¢É¸¹â390¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Ã»³¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÎÅª¾ã³²»ù¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¡Ö¹Ã»³³Ø±à¡×¤Ç¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î½÷»ùM¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±³Ø±à¤Ë¤ÏÃæ¡¦·ÚÅÙ¾ã³²»ù¤ÎÀÄÍÕÎÀ47¿Í¤È½ÅÅÙ¾ã³²»ù¤Î¼ãÍÕÎÀ32¿Í¤Î·×79¿Í¡Ê6ºÐ¡Á24ºÐ¡Ë¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ìÀ¸³è¡¢30¿Í¤Î¿¦°÷¤¬À¸³è»ØÆ³¤ä³Ø¹»¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M¤µ¤ó¤ÏÀÄÍÕÎÀ¤Î±à»ù¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¼ºí©¤Ë¿¦°÷¤ä¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤é¤Ç±àÆâ³°¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤âÈà½÷¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2Æü¸å¤Î3·î19Æü¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±¤¸ÀÄÍÕÎÀ¤ÇÊë¤é¤¹S¤¯¤ó¡ÊÆ±12ºÐ¡Ë¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±àÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¾ô²½Áå¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤ÎÅ®»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¼Â¤ÏM¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÁÜº÷¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿·Ù»¡¸¤¤¬¾ô²½Áå¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¾å¤Ç°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢±àÂ¦¡¢·Ù»¡¤È¤â¤ËÈà½÷¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ¤òÄ´¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¾ô²½ÁåÉÕ¶á¤¬ÉáÃÊ±à»ù¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±à»ù2¿Í¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¸í¤Ã¤ÆÅ¾Íî»à¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ô²½Áå¤Ë¤Ï½Å¤µÌó17¥¥í¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î³¸¤¬¤¢¤ê¡¢È¯¸«»þ¡¢¤½¤Î³¸¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï±à»ù¤ÎÎÏ¤Ç³¸¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤ÏÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¡¢Ã¯¤«¤¬¸Î°Õ¤Ë±à»ù2¿Í¤òÍî¤È¤·»¦³²¤·¤¿¸å¡¢³¸¤òÊÄ¤á¤¿¤â¤Î¤È¿äÄê¡£
¡¡¹Ã»³³Ø±à¤Ï³°Éô¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤ÏÆâÉô¤ÎÂç¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
·Ù»¡¤¬ÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤ä±à»ù¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢1¿Í¤ÎÊÝ°é»Î¤¬ÁÜººÀþ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£Ã»ÂçÂ´¶È¸å¡¢¹Ã»³³Ø±à¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄ±Ù»Ò¤µ¤ó¡ÊÆ±22ºÐ¡Ë¡£S¤¯¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿3·î19Æü20»þÁ°¸å¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤Ê¤¯¡¢±à»ù¤Î1¿Í¤¬¡Ö±Ù»ÒÀèÀ¸¤¬S¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢±à»ù¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¾ô²½Áå¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬S¤¯¤ó¤òÉô²°¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤¹¾ìÌÌ¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï·ùµ¿¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Èà½÷¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤é±à»ù¤ËÀÞÝ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤³¤ËÍî¤È¤¹¤è¡×¤È¾ô²½Áå¤Î³¸¤ò³«¤±¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡ÖÀÞÝ£¤Ê¤É°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Èà½÷¤òµ¿¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£M¤µ¤ó¤ÈS¤¯¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ÛÍÍ¤Ë¼è¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖM¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤ó¤À¡×¤È´¤»¶¤é¤·¡¢2¿Í¤ÎÁòµ·¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¹æµã¤·ÎîÛÍ¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤âÉáÃÊÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é»Î¤Ê¤é²¿¤éÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï°ã¤¦¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÁÜºº¤ò³ÉÍð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï³Î¤¿¤ë¾õ¶·¾Úµò¤¹¤é»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é21Æü¸å¤Î4·î7Æü¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¡£
¡Ò¡Ö¤è¤¯Ê¿µ¤¤Ê´é¤ò¡×±à»ù»¦³²¤òµ¿¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤éÈãÈ½»¦Åþ¡Ä¡ÈÌµ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡É½÷ÀÊÝ°é»Î¤¬´°Á´Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
