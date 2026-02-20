愛知県警は13日までに、愛知県弁護士会所属の弁護士を証拠隠滅教唆の疑いで書類送検した。容疑は、昨年7月に名古屋市内の警察署で麻薬取締法違反などの疑いで勾留されていた男と接見した際、証拠隠滅を指示する内容のメモを携帯電話で撮影し、男の親族に送信したというもの。 報道によると、メモには、コカイン入りのカプセルをマンションに置き、事情を知らずに飲んだと装うよう指示する内容が記されていたという。 接見の場に