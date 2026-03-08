「犯人とそっくりです」――その一言が、25歳の人生を決定づけた。血痕、鑑定、目撃証言。すべてが“犯人ありき”で積み上げられていく。【写真】この記事の写真を見る（2枚）戦後間もない青森で起きた大学教授夫人殺害事件は、やがて一人の青年を追い詰める冤罪劇へと変貌した。なぜ捜査に協力した男が疑われたのか？新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より、衝撃の真相をひもとく。（全2回の1回目／後編