『豊臣兄弟！』急展開にネットざわつく「マジ!?」「びっくり!!」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第6回が、15日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】「マジ!?」ネットが注目したシーン
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第6回では、大沢（松尾諭）に織田信長（小栗旬）の暗殺を企てた疑いが浮上。その場での手打ちは、小一郎こと秀長（仲野）の機転によってひとまず回避される。しかし疑いが晴れなければ、鵜沼城に残る藤吉郎（池松壮亮）の命が危うい状況にあった。秀長は翌日までに大沢の無実を証明するよう迫られ、奔走する。
調査を進める一方で、秀長は市（宮崎あおい）に信長への口添えを依頼する。だが市はこれを拒み、信長の過去について静かに語る。その言葉は、信長という人物の本質を浮かび上がらせるものだった。追い詰められた秀長は翌日、信長の前で思いもよらぬ行動に出る。自らを賭けた決断が、事態を大きく動かす。
小一郎の尽力により、大沢の疑いは晴れ、同時に藤吉郎の命も救われる。緊張感あふれる一件の決着後、物語は一転。無事に帰還した藤吉郎は、寧々（浜辺美波）に真っすぐな思いを伝え、プロポーズをした。視聴者からは「びっくり!!」「マジ!?」「いきなりキター！！」「寧々さんも嬉しそう」などの声が寄せられている。
