絶妙なキャラメリゼで外はカリカリ、中はしっとり。前夜に仕込む「フレンチトースト」
コツはレシピ通りに作ること！100均のミニカヌレ型で作る「極上カヌレ」
パティシエが教える、家で作れるプロ見えレシピ
「本当に家で作ったの？」と思われるような、美しいスイーツや料理を作れたら…。そんな特別な日のためにインスタグラムで人気のmokkaさんが、作りやすいのにプロ見えするとっておきレシピを伝授。
mokkaさんは、おしゃれなライフスタイルとレシピを発信する20代の男性パティシエ。料理の美しさはもちろん、自宅のインテリアもセンス抜群で、SNSでも多くのファンに支持されています。
※本記事はmokka 著の書籍『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ 』から一部抜粋・編集しました。
■遅く起きた朝のフレンチトースト
このフレンチトーストは、一度食べると普通のレシピには戻れなくなるので、注意してください。
たまにある、お昼近くまで寝た日は、朝ご飯代わりに朝昼兼用のフレンチトーストを作ります。前の晩から食パンを冷蔵庫で卵液につけ込んで、最初にバターで焼き、次に焦がした砂糖でキャラメリゼします。このキャラメリゼが絶妙で、外はカリカリ、中はしっとりとしているので、食べると病みつきになります。
食べ終わったら一日の半分は終わっていますが、それでも幸せな気分で過ごせる、最高のブランチです。
【材料】（食パン厚切り1枚分）
食パン（厚めの4枚切り） … 1枚
卵 … 2個
グラニュー糖 … 30g
牛乳 … 120g
生クリーム … 30g
（乳脂肪分45%が理想です）
バター … 20g（1/2枚につき10g）
〈 キャラメル用 〉
グラニュー糖 … 60g
【作り方】
1：卵をボウルに割り入れ、グラニュー糖をよく混ぜる。
2：1に牛乳と生クリームを混ぜる。
☆卵液に牛乳と生クリームを加える
3：半分にカットした食パンを深めの容器に入れ、2の卵液を漉しながら注ぎ、冷蔵庫で一晩寝かせる。
☆パンは1/2にカットしてつけ込む
4：フライパンにバターをパン1/2枚につき10g溶かし、弱火〜中火でじっくり3を焼く。
☆食パンは半分ずつバターで丁寧に焼く
5：鍋にキャラメル用のグラニュー糖を中火で溶かして焦がしキャラメルを作り、4を入れて片面にキャラメルをまとわせる。
☆キャラメリゼすることで表面がカリカリに
6：5を盛り付け、あれば季節のフルーツやメイプルシロップをトッピングする。
【point】
・ 卵液に1日以上つけると崩れやすくなるので、24時間以内に焼いてください
・ キャラメルは、グラニュー糖が溶けて茶色になる→細かい泡が立つ→泡が大きくなったら火を止めて完成です
著者／mokka
パティシエとして発信する洗練されたスイーツや一人暮らしにちょうどいい自炊レシピのほか、ドライフラワーや部屋のコーディネートが人気のインフルエンサー。スイーツのレシピ開発、カフェや住宅の空間デザイン、香りのプロデュースなども行う。フォロワー26.4万人（2025年11月現在）。
著＝mokka／『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ』