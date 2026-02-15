お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1・00）に出演。声帯の治療のため3週間休養することを発表した。

喉の不調によって先月24日、31日の「オールナイトニッポン」を欠席した若林。医師に「声を張らないんだったら復帰していいよ」と診断され、一度仕事に復帰したが、現在も喉の不調が続いているという。「声帯がボロボロらしい。“大谷（翔平）さんの手術前の肘だ”って言ってた、先生が。ベース炎症が起きてるんだって。ダメージの蓄積だって」と明かした。

「変だなって思ってたの。沖縄のライブの時とかも喉だけ調子悪くて。風邪引いてるって思ってたんだけど…。ベース炎症が起きている。収録の後に漫才の稽古するじゃん。炎症が元々起きてるからちょっとの乾燥とかちょっとの鼻炎とかで声が出なくなる状態なの」と現状を説明した。

続けて、「来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」と発表。「全く声出したらいけないんだって。3週間、一言も。治療した後ね」と明かした。相方の春日俊彰が「それ以外手はないんだ？」と聞くと、「手はあるけど、一番将来長持ちするのがそれだろうって話」と答えた。