¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¿åÀö¾ô¡Ê¥Ó¥Ç¡Ë¤ÎÁõÈ÷¤òÍ×µá¡£¿·²ÃÆþ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËµåÃÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë¹©»ö¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯²þ½¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏµåÃÄ¤Î¤¹¤Ð¤ä¤¤ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ç¤Ï´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ó¥Ç¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´Ä¶¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢£×¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î»È¤¤²á¤®¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¾éÃÌ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¼çÄ¥¤ÏÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥Ç¤ÎÉáµÚ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÆÀ¸¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀ½Â¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁí¿åÎÌ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ç¤Î¾ÃÈñ¿åÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂÇÀþ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¼¾å¤Îà¥¨¥³°Õ¼±á¤Ë¤â´¶¿´¤·¤¿¡£