佐々木李子、6月3日リリースのフルアルバム『RI PATHOS』より先行配信第二弾の楽曲配信がスタート！ジャケ写＆新アー写解禁＆ワンマンライブの開催を発表！

歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売する。

1月から5カ月連続でアルバム収録楽曲を先行配信することが発表されており、この度先行配信第二弾となる楽曲「魂の麻辣湯」が14日より配信リリース。本楽曲は佐々木李子がこよなく愛する“麻辣湯”への愛が溢れすぎて誕生した楽曲である。

先行配信第二弾の配信に合わせて、フルアルバム『RI PATHOS』のジャケット写真と最新アーティスト写真も公開された。

本作は全10曲すべて新曲を収録し、彼女自身のこれまでの歩みとこれから進む未来を1本の道として描くアルバム。この度解禁されたジャケットとアーティスト写真は、これまでの歩みの中で重ねてきた“必要だった寄り道”を、細やかな軌跡として表現。その積み重ねが一本の道となり、アルバムコンセプトである「李子道」の世界観をより鮮明に映し出すビジュアルとなった。

さらに、フルアルバム『RI PATHOS』を引っ提げたワンマンライブの開催も決定！2026年7月20日(月・祝)大阪・Banana Hall、8月20日(木)東京・Zepp Shinjukuにて開催される。チケット受付スケジュールなど詳細はアーティストHPをチェック！

●配信情報

2026年2月14日配信

「魂の麻辣湯」

作詞・作曲：Skipjack 編曲：佐藤厚仁

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3400

先行配信第一弾楽曲

「まるでマトリョーシカ」

配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3395

以下、3月以降の先行配信楽曲リリース予定です。

・3月14日(土)先行配信…第三弾楽曲

・4月11日(土)先行配信…第四弾楽曲

・5月9日(土)先行配信…第五弾楽曲

●リリースを転送します。

フルアルバム

『RI PATHOS』

佐々木李子

2026年6月3日発売

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：LACA-35275

価格：￥8,250（税込）

仕様

・クリアスリーブケース

・ジャケットカード

・ビッグ缶バッジ（150mm）

封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

・リード曲「タイトル未定」

・「まるでマトリョーシカ」

・「魂の麻辣湯」

含む全10曲収録。

ボーナストラック「てづくりのうた」

＜Blu-ray＞

01.リード曲「タイトル未定」 Music Video

02. Music Video Making

03. Original Movie

【通常盤（CDのみ）】



品番：LACA-25275

価格：￥4,400（税込）

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

仕様

初回生産分限定封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

・リード曲「タイトル未定」

・「まるでマトリョーシカ」

・「魂の麻辣湯」

含む全10曲収録。

特典情報はこちら

https://sasakirico.lantis.jp/news/642/

予約はこちら

【初回限定盤】

https://lnk.to/LACA-35275

【通常盤】

https://lnk.to/LACA-25275

●ライブ情報

佐々木李子「RI PATHOS LIVE in OSAKA/TOKYO」

大阪・Banana Hall

2026年7月20日(月・祝) 15:45開場 16:30開演

東京・Zepp Shinjuku

2026年8月20日(木) 18:00開場 19:00開演

券種：2種

VIPスタンディング(優先入場＋入場特典付きチケット)：￥16,000(税込)

一般スタンディング：￥8,800(税込)

詳しくはこちら

https://sasakirico.com/news/detail.html?id=1179

フルアルバム「RI PATHOS」リリースイベント

タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース

2026年4月19日(日)

吉祥寺パルコ屋上

2026年5月3日(日・祝)

詳しくはこちら

https://sasakirico.lantis.jp/news/

＜佐々木李子 Profile＞

佐々木李子（ささきりこ）

誕生日：11月10日

出身地：秋田県

幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。

小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。

その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。

現在声優としても活動中。

代表作として、

TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）

TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』（エムル役）

TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）

TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、

TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。

関連リンク

佐々木李子オフィシャルサイト

https://sasakirico.com/