“身長27cm差”「今日好き」ゆたひなカップル、ダンス動画にファン悶絶「並んでるだけで可愛い」「尊すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜が2月13日、自身のTikTokを更新。テグ編でカップル成立となった西小路侑汰とのダンス動画を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」身長27cm差カップル「尊すぎる」ダンスショット
田中は「身長差27cmカップルです」とつづり、フリル付きの白トップスにデニムを合わせ、黒縁メガネをアクセントにしたキュートな装いを披露した。西小路は、黒のトップスにブラウンのオーバーサイズジャケットを羽織り、シルバーのネックレスを効かせたスタイリッシュなコーディネートで登場。2人でダンスする仲睦まじい姿を公開した。27cmという身長差が際立つ2人の、幸せな空気感あふれる様子が伝わってくる動画となっている。
この投稿に、ファンからは「身長差にキュンとする」「ビジュアル大好き」「ゆたひなカップル尊すぎる」「理想の身長差でたまらない」「並んでるだけで可愛い」「幸せオーラがあふれてる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
