韓国の名産である海苔の価格が高騰し、過去最高となっています。安定した供給に向けて技術の開発が進められています。

【映像】「韓国のり」の“地上養殖”の様子＆試食の様子

韓国旅行の土産として日本でも親しまれる韓国の名産・「韓国海苔」。その小売価格は5年前の1.5倍以上に跳ねあがり、過去最高となっています。

海苔の販売店は「とても値上がりしました。去年やおととしは1万5千ウォン（＝約1586円）程度だったのが今は2万ウォン（＝2116円）で売っています」「困りますね。高くなるとどうしても消費が減りますから」

韓国ドラマなどの人気から韓国料理への関心が世界的に高まり、去年韓国海苔の輸出額は過去最高のおよそ1780億円でした。

アメリカとの関税交渉では、アメリカでの生産が難しいという理由から水産物の中で唯一海苔が無関税の品目とされ、今後さらに販売量が増える見通しです。

一方、気候変動の影響で海苔が不作となり、供給が追い付かない状況が続いています。韓国政府はこの状況を打開しようと、去年から民間と共同で海苔を地上養殖する技術の研究を始めました。

岩本リポ「海苔の培養機です。水槽に空気を送ることで水流を作り、光の当て方や温度を変えながら海に近い環境を探しています」

海苔が育つのに最適な水温は10度前後ですが、気候変動の影響で夏には海水温が25度前後まで上昇することもあり、海苔に穴が空いたり変色がみられたりします。地上養殖ではこうした問題の克服が期待されます。

プルムウォン アン・ドクジュン未来事業革新センター長「人が管理しなければならない部分が非常に多いので今のところ経済的な効果はクエスチョンです」「持続可能なエコフレンドリー海苔を養殖することを目指している、近くそのような産業モデルができると思っている」

去年の年末頃から品質の良い海苔が生産できるようになってきたということです。

岩本「こちらが完成した海苔です。食感も良く普段食べている海苔と味も変わりません」

韓国政府は2029年までに開発を終え、地上での安定的な生産を通じて価格の高騰を抑えたい考えです。韓国政府は2029年までに開発を終え、価格の高騰を抑えたい考えです。（ANNニュース）