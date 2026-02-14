フィギュアスケート選手として活躍した安藤美姫さん（38）が13日までにインスタグラムを更新。年齢を重ねてもなお変わらぬ美しさを放つ安藤さんの最新ショットが話題となっている。



【写真】変わらず素敵、そして楽しそうに写真に写る安藤美姫さんたち

安藤さんは、「先日TBS"THE TIME"に出演させていただきました」とコメントし、写真をアップ。宮城県でのロケに参加したということで、公開された写真では、織田信成さん（38）、TBSアナウンサーの杉山真也さん（42）とともに宮城県各地を回った際のさまざまな場面のオフショットが見られる。



その中の一つで、安藤さんは「フィギュアスケート発祥の地と言われている青葉山公園にある"五色沼"へ」として、宮城県仙台市、五色沼でのショットを披露している。ロケ日はあいにくの天気だったようだが、フィギュアスケートのルーツの地を訪れた実感として、安藤さんは「まさかの吹雪で幻想的な空間になりこんなふうに屋外でやっていたんだなぁといろいろ思う中凍えていましたがここがなかったらスケートとは出会ってなかったのかと思うと感動と感謝の気持ちでいっぱいになりました」と感慨深くつづっていた。



最後は、今現在開催されているミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックについて、「さぁオリンピックの開幕です！みなさん日本からパワーを送りましょう」と選手たちにエールを送るメッセージでまとめた。



SNSでは、「みきちゃん、お写真のポーズも美しい、さすが！」「美姫さん可愛い」「みきちゃんめっちゃ美貌綺麗美人大好きです！」「最高」などのコメントがあった。



安藤さんは、1987年12月18日生まれ、愛知県出身。2006年にトリノオリンピック、10年にバンクーバーオリンピックに出場。現在は主にメディア出演での解説や、指導者などとして活動中。