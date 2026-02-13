【ディスプレイ付き】すごすぎるキーボードが登場。LEDディスプレイ付きで、バックライトもすごすぎる「AULASTAR AMG65」をレビューします
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【ディスプレイ付き】すごすぎるキーボードが登場。LEDディスプレイ付きで、バックライトもすごすぎる「AULASTAR AMG65」をレビューします」と題した動画を公開。ドット絵風に光るLEDスクリーンと情報表示用のミニスクリーンを搭載した、ユニークなメカニカルキーボード「AULASTAR AMG65」をレビューした。
同製品の最大の特徴は、本体上部に搭載されたデュアルディスプレイだ。一つはキーボードの横幅いっぱいに広がるドット絵風のLEDスクリーンで、もう一つは時刻や接続状況などを表示するミニスクリーンである。戸田氏は「ヤバいですよね、本当に」と、その斬新なデザインに驚きを見せた。これらのディスプレイやキーボードのバックライトは専用アプリで細かくカスタマイズでき、プリセットされたアニメーションの表示や、音声に連動して点灯させる「ミュージックモード」など、多彩な表現が可能だ。
キーボードとしての基本性能も充実している。レイアウトはコンパクトな65%英字配列で、キースイッチには静音性に優れたリニアタイプの「ライトフェザースイッチ」を採用。戸田氏は「かなり軽めの静音タイプ」「つきあたり感がまろやか」と、その滑らかな打鍵感を評価した。また、8000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、重量は約1057gと重厚感のある作りになっている。
戸田氏は、このキーボードを「ぶっちゃけキーボードですから、機能はそんなに変わらない」としながらも、その独創的なデザインとカスタマイズ性を高く評価し、73点を付けた。価格は29,800円（動画撮影時点）と高価だが、「AULASTAR AMG65」は単なる入力デバイスではなく、所有する喜びとカスタマイズする楽しみを提供する、まさに「ガジェット好きのためのキーボード」と言えるだろう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！