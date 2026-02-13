梅田での買い物やグルメなら、まずチェックしたい「阪急うめだ本店」。トレンドから定番まで独自の審美眼と高感度なセレクトで老若男女問わずファンの多い百貨店です。そんな阪急うめだ本店の10階にあるのが「伊東屋 うめだ阪急店」。関西で初となる伊東屋の大型支店です。

伊東屋オリジナルのノートブック

コンセプトは、「いつの時代でも『一歩先の新しい価値』をお伝えする、文房具の専門店」。従来の文具の枠組みを超えた、使うたびに心が弾み、生活自体が楽しくなるような厳選したラインナップが魅力です。

ディスプレイも楽しい

人気カテゴリーのひとつでもあるボールペンは、数千円から1万円台のものまでずらり。「これだ」と思える1本を選び取れるよう商品点数もかなり豊富に用意しています。

「ROMEO No.3ボールペン」細軸1万5400円〜、太軸1万6500円〜

特に充実しているのは、伊東屋オリジナル文具ブランド「ROMEO（ろめお）」。1914年に作られたオリジナルの「ロメオ万年筆」から始まったブランドで、大正時代の趣を残しながら現代の技術をしっかり取り入れた人気のボールペンです。

限定色はピンクとブルーのやわらかなマーブル模様

うめだ阪急店のみROMEOの専用カウンターを設け、丁寧に接客してもらえるのも魅力的。見た目からは想像できない軽快な書き心地、長時間使っても疲れにくい設計、紙の上を滑るように書けるインクなど、試し書きで一般的なボールペンとの違いをぜひ体験してみてください。



注目なのは、人気のカード箔押しサービス「My Emblem mini（まい えんぶれむみに）」を関西で唯一（2026年1月時点）提供していること。好きなカードを選び、箔のデザインを選んでオーダーすれば約3日でオリジナルのカードが作れます（カード1枚198円、加工1枚550円）。

選べるカードは、ラグジュアリーブランドのパッケージや海外の主要な賞の発表時にも使われる、ドイツ「グムンド社」製。触ってみると、凛としながらもしなやかな、上質な素材感に驚きます。このサービスのために選ばれた全48色は、そのどれもが抜群の発色！

カードを選んだら、箔のデザインと色をチョイスします。アルファベットとその文字に関係するモチーフをエンブレム風にデザインした箔は、伊東屋らしいクラシカルさ。

カードの中央にワンポイントのエンブレム。上品さと遊び心を兼ね備えたオリジナルカードは、プレゼントにはもちろん自分用にも持っておきたいところ。組み合わせは2万通り以上あるので、他人と被りにくいのもうれしいですね。

そのほか、オリジナルブランド「COLOR CHART（からー ちゃーと）」も豊富に展開。ペンケースやポーチなどのビジネス・トラベルツールを、美しい色彩とミニマルなデザインでアップデートし、使い勝手の良さにもとことんこだわってデザインされたブランドです。

「ジュエリーケース」1万1000円

本革を使用した「ジュエリーケース」は、少し大ぶりなものも華奢なものも持ち運べつつ、付属のやわらかなシート2枚で挟めば移動中の衝撃も安心。旅先はもちろん、仕事やジムなど日常使いにもぴったりです。



まだまだある！ イチ押しアイテムをピックアップ

「BRIGITTE TANAKA オーガンジーバッグ」8800円

「BRIGITTE TANAKA オーガンジーポーチ」7150円

フランス人のブリジット氏、日本人のタナカ氏のデュオが手掛けるフランスのブランド「BRIGITTE TANAKA（ぶりじっと たなか）」が伊東屋とコラボ。バッグには1904年創業当時の店舗を刺繍で施しています。薄手で、くるっと丸めて小さく収納できるのがうれしいです。

オーストリアのブランド「Paper Republic（ぺーぱー りぱぶりっく）」の革製品も一生物として選びたいです。革カバーにゴムバンドを通した代表モデル「ル・ポートフォリオ」2万7500円〜は、ノートなどをカバーに挟んで自分好みにカスタマイズ可能。

システム手帳のラインナップもかなり豊富。スケジュール管理だけでなく趣味の記録として用いる人も多く、サイズも種類も色合いもさまざまなものが並びます。伊東屋オリジナルのリフィルも充実しているので、組み合わせを楽しみながら選んで。

こだわりの文具を使えば、日常の満足感も段違い。商品点数も豊富なので、自分らしい文具がきっと見つかることでしょう。「これだ」と思えるものを探しに訪れてみてはいかがでしょう。



■伊東屋 うめだ阪急店（いとうや うめだはんきゅうてん）

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 10F

TEL：06-6949-8558

営業時間：10〜20時

定休日：阪急うめだ本店に準ずる



