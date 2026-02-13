2月新商品は「ペヤングすき焼き風」こそ正解！氏原＆サカモトが話題のじゃがりこや巨大焼きそばを本音レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「2月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、話題のコンビニグルメやカップ麺を忖度なしでレビューし、その中から「買うべき一品」を選出している。
動画序盤、氏原は体重増量企画の進捗を報告しつつ、お菓子やドリンクの実食を開始。「じゃがりこ ツナマヨ風味」については、開封直後から漂う香りに「マジでツナマヨ」と驚きを見せ、味についても「シーチキンが練り込まれているんじゃないか」と再現度の高さを評価した。一方、サカモトはローソンの「飲む麻婆豆腐」に対しては、ストローで一口飲んだ瞬間に表情を歪め「気持ち悪い味」「濃い液体を一本飲み切る意味が分からない」と辛辣なコメントを残した。
動画後半の麺類コーナーでは、明星の「ピザハット監修 マルゲリータ味焼そば」やペヤングの新作2種が登場。「ピザハット監修〜」については「ピザで食わしてくれ」とボヤきつつも、味自体は「75点くらいはある」と意外にも高評価だった。
今回、サカモトが最も絶賛したのが「ペヤング すき焼き風やきそば」だ。口に入れた瞬間に「うまっ」と声を上げ、「美味しいことが分かるのが早い」「肉もしっかりしている」と独自の感性で評価。甘辛いすき焼きの風味が再現されている点に感動し、箸が止まらない様子を見せた。
動画の最後では、今回のMVPとして迷わず「ペヤング すき焼き風やきそば」を選出。「すき焼きを食ってほしい」と、もはや商品を超えた提案で締めくくっている。
