この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「2月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、話題のコンビニグルメカップ麺を忖度なしでレビューし、その中から「買うべき一品」を選出している。

動画序盤、氏原は体重増量企画の進捗を報告しつつ、お菓子やドリンクの実食を開始。「じゃがりこ ツナマヨ風味」については、開封直後から漂う香りに「マジでツナマヨ」と驚きを見せ、味についても「シーチキンが練り込まれているんじゃないか」と再現度の高さを評価した。一方、サカモトはローソンの「飲む麻婆豆腐」に対しては、ストローで一口飲んだ瞬間に表情を歪め「気持ち悪い味」「濃い液体を一本飲み切る意味が分からない」と辛辣なコメントを残した。

動画後半の麺類コーナーでは、明星の「ピザハット監修 マルゲリータ味焼そば」やペヤングの新作2種が登場。「ピザハット監修〜」については「ピザで食わしてくれ」とボヤきつつも、味自体は「75点くらいはある」と意外にも高評価だった。

今回、サカモトが最も絶賛したのが「ペヤング すき焼き風やきそば」だ。口に入れた瞬間に「うまっ」と声を上げ、「美味しいことが分かるのが早い」「肉もしっかりしている」と独自の感性で評価。甘辛いすき焼きの風味が再現されている点に感動し、箸が止まらない様子を見せた。

動画の最後では、今回のMVPとして迷わず「ペヤング すき焼き風やきそば」を選出。「すき焼きを食ってほしい」と、もはや商品を超えた提案で締めくくっている。

YouTubeの動画内容

01:05

体重増量中の氏原、現在の体重を報告
05:48

「再現度高いわ！」じゃがりこツナマヨ風味を実食
14:00

「気持ち悪い味！」飲む麻婆豆腐にサカモトが絶句
16:17

明星・ピザハット監修焼きそば＆ペヤング2種が登場
19:18

「うまっ」ペヤングすき焼き風やきそばを絶賛
26:35

総評：2月のMVPはペヤングすき焼き風

関連記事

マルタイ棒ラーメンはこう食べるべき！偏食家・氏原が「店レベル」と唸った神アレンジレシピ

マルタイ棒ラーメンはこう食べるべき！偏食家・氏原が「店レベル」と唸った神アレンジレシピ

 マックの味を完全再現？2500万回再生の「バズりアレンジ」を偏食家が検証

マックの味を完全再現？2500万回再生の「バズりアレンジ」を偏食家が検証

 シャトレーゼで買うべきは「果実食感」アイス！偏食家・氏原が人気プリンやケーキを抑えて選んだ至高の一品

シャトレーゼで買うべきは「果実食感」アイス！偏食家・氏原が人気プリンやケーキを抑えて選んだ至高の一品
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 65.10万人 1814 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube