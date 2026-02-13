【飛距離爆増】右足体重はストップ！アイアンが劇的に変わる「左7：右3」の法則【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アドレスの勘違い3 アドレス時の体重配分】ボールを上げようと右足体重で構えるから飛距離が落ちる

左足体重で構えたほうが飛距離アップできる

構えたときの体重配分も重要なポイントです。アマチュアゴルファーの場合、ボールを上げようとして右足体重で構える人が多いのですが、そうするとテークバックで右にスエーして、切り返しで左に乗ることができなくなります。ハンドファーストで当てるためにも、左7対右3の左足体重で構えましょう。

また、構えたとき、肩やヒジのラインが左を向いているので要注意。インから下ろすためにも、肩、ヒジのラインは右に向けましょう。

これがアマ！エラーNG：右足体重で構えるとトップで右に乗りすぎてしまう

右足体重だと、ヒジのラインも左方向を指しカット軌道に

【check】

右7対左3で構えると、テークバックでさらに右に乗ってスエーしてしまい、切り返しでの体重移動がスムーズにいかなくなる

これがプロ！対策OK：アイアンは左7対右3の割合で構え大きな体重移動をせずに打つ

肩とヒジのラインが右を向けばインから下ろしやすくなる

【Point】正面から見て、逆「K」の形になるように左足に体重を置く

【check】

飛ばすためには、左足体重で構えるのがポイント。右へのスエーも起こりにくくなり、ダウンブローでボールを捉えられる

memo

左足体重からスタートすることで、テークバックのきっかけが作りやすくなります。また、右に乗ったときも右へのスエーが抑えられます。

