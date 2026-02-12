前田敦子が自身のInstagramを更新し、長男との推し活ショットを公開した。

【写真】長男にスマホで撮影してもらって笑顔が溢れる前田敦子（5枚目）

前田は「全力推し活日記」と綴り、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ複数枚の写真を披露した。続けて「息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！」と熱望していたことを明かしている。

写真には、ダウンジャケットに黒パンツを合わせ、『呪術廻戦』のキャップを被った前田の姿が映し出されている。手には「獄門疆（ごくもんきょう）」のポーチを携え、アトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～」のポスターの隣に立って微笑んでいる様子（1・2枚目）を披露した。続いて「虚式「茈」 チュリトス」を食べようとしゃがみ込んでいる瞬間（3枚目）、購入したグッズを見せている臨場感あふれる動画（4枚目）などが公開されている。

さらに、「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう」とエピソードと共に、長男がスマホを構えて前田を撮影する様子を捉えた貴重な親子ショット（5枚目）も披露された。そして、「2人でハマってるから推し活時間楽しいよ 脹相 禪院直哉が好き」と記した。

SNSには「親子推し活楽しそう」「親子の時間が最高ですね」「なんて愛おしい後ろ姿」「親子で推し活素敵」「息子くん大きくなったね」とファンの声が続々と集まっている。

