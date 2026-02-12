株式会社マイナビは、全国の企業、個人を対象に実施した「花粉症と仕事に関する調査2026年」を発表した。本調査は、花粉症が転職活動や仕事に与える影響、また企業の花粉症対策の実態を把握することを目的に実施し、今回が2回目の調査となる。その内容を一部抜粋して紹介する。

前回調査(2025年2月)：https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250213_92133/

本ニュースのサマリー 転職を考えている正社員の54.6%が「花粉症」、特に辛いのは3月と4月で前年より約6pt増 転職を考えている正社員の約4割は「花粉症」が転職活動に影響すると回答 67.2%が「花粉症」による業務の支障を実感。職種別では［ITエンジニア］[管理・事務]が高い傾向 約6割の企業が「花粉症対策を実施」、魅力的な花粉症対策は空調整備や花粉症グッズの支給

転職を考えている正社員の54.6%が「花粉症」、特に辛いのは3月と4月で前年より約6pt増

転職を考えている20～50代の正社員のうち、 「花粉症」の割合は54.6％ となり、2人に1人以上が「花粉症」であることがわかった。

特に「花粉症」がつらい月を聞くと、4月（79.1%）が最多となり、次いで3月（75.1%）だった。

前年結果と比較してつらいと回答した割合が、3月は6.2pt、4月は5.8pt増加しており、依然として春先に症状が強く意識されていることがうかがえ、これからの季節は「花粉症」に悩む人が増えることが予想される。

画像：株式会社マイナビ 2026年2月9日 ニュースリリースより引用

転職を考えている正社員の約4割は「花粉症」が転職活動に影響すると回答

転職を考えている正社員のうち「花粉症」であると回答した人に、「花粉症」が「転職活動に影響があるか」聞いたところ、36.9％が「影響がある」と回答した。

年代別では特に20代（55.9%）は2人に1人以上が影響を感じており、次いで30代（39.3%）、40代（33.5%）で、若い年代ほど「花粉症」の影響を強く受けていることがわかった。

具体的な影響は、「面接時に目がかゆくなる、面接中に鼻をすする、かむという行為に気を取られやすく全力が出せない」「筆記試験で集中できなくてパフォーマンスが下がった」といった声が挙がり、「花粉症」が転職活動の妨げになっている様子がうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2026年2月9日 ニュースリリースより引用

67.2%が「花粉症」による業務の支障を実感。職種別では［ITエンジニア］[管理・事務]が高い傾向

転職を考えている正社員のうち「花粉症」であると回答した人に、「花粉症で業務に支障が出る」か聞いたところ、全体の67.2％が支障が出ると回答した。

年代別では20代（77.2％）が最多となり、「花粉症」が転職活動に影響する割合と同様に、若年層ほど「花粉症」が業務に支障を与えている傾向がみられた。

職種別で見ると、「業務に支障が出る」割合が最も高かったのは ［ITエンジニア(73.2%)］で、 [管理・事務（72.3%）] [販売・フード・アミューズメント（70.5%）] と続いた。

具体的な業務への支障を聞くと、特に「パソコン画面」「事務作業」など、デスクワークにおける集中力の低下を指摘する回答が目立ったほか、営業など外出を伴う職種の回答も見られた。

画像：株式会社マイナビ 2026年2月9日 ニュースリリースより引用

約6割の企業が「花粉症対策を実施」、魅力的な花粉症対策は空調整備や花粉症グッズの支給

企業の中途採用担当者に花粉症対策の取り組み状況を聞いたところ、花粉症対策を実施している企業は57.5％で、半数以上の企業が「花粉症」に何かしらの対策をとっており、労働環境において無視できない課題として認識されていると推察される。

具体的な取り組み内容では、「花粉症対策として空気清浄機の設置など空調の整備をしている」（27.3％）が最多、「花粉症対策グッズを支給している」（23.3％）、「花粉症手当を支給している」（14.6%）と続き、環境の整備だけでなくグッズや手当の支給などの対策を取る企業も一定数あることがわかった。

また、転職を考えている正社員に企業の花粉症対策として魅力的だと感じる対応を聞くと、「花粉症対策として空気清浄機の設置など空調の整備をしている」（44.1％）が最多、「花粉症グッズを支給している」（43.3％）、「花粉症手当を支給している」（42.3%）と続き、企業が実際に実施している対策と正社員が魅力に感じる対策は同様であった。

画像：株式会社マイナビ 2026年2月9日 ニュースリリースより引用

調査概要 マイナビ 「花粉症と仕事に関する調査2026年」

■調査期間：正社員・企業の中途採用担当者： 2026年1月5日（月）～ 2026年1月8日（木）

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：正社員：従業員数3名以上の企業に所属している全国の20-50代の正社員のうち、前月転職活動を行った人、今後3か月で転職活動を行う予定の人（3か月以内に中途入社した人を除く）

■企業の中途採用担当者：従業員数3名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当している人のうち、前月採用活動を行った人、今後3カ月で採用活動を行う予定の人、直近3カ月に中途入社者がいた人

■調査機関：自社調べ

■有効回答数：正社員1,375名、企業の中途採用担当者807名

ニュース情報元：株式会社マイナビ