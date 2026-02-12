【REANIMAL（リアニマル）】 2月13日 発売 価格：通常版 5,720円 【The Expanded World】 第1弾：2026年夏配信予定

THQ Nordic Japanは、2月13日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラーアドベンチャー「REANIMAL（リアニマル）」について、発売後に配信予定のDLCキャンペーン「The Expanded World」の情報を公開した。

「The Expanded World」は全3チャプターのDLCで構成される拡張キャンペーン。新たな主人公の視点から描かれるオリジナルストーリーが展開され、戦争で荒廃したREANIMALの島を舞台に、新たな環境と脅威がプレーヤーを待ち受ける。第1弾は2026年夏の配信が予定されている。

デラックスエディションには、全3チャプターのDLCを含む「REANIMALシーズンパス」が付属する。現在、各ダウンロード版配信ストアにてデラックスエディションが10%オフの割引価格で予約受付中。詳細は各ストアページで確認できる。また、各DLCは今後単体でも配信予定。

さらに、公式グッズショップ「INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店」にて、「REANIMAL」の発売を記念したスペシャルイベント「『REANIMAL』発売記念：Tarsier Studios開発者来日サイン会」が2月14日に開催される。

「『REANIMAL』発売記念：Tarsier Studios開発者来日サイン会」概要

開催日：2月14日（土）

開催場所：INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店（池袋パルコ 本館 6F）

開催時間：12時～14時

本イベントでは、同スタジオの共同創設者・プロデューサーのAndreas Johnsson（アンドレアス・ジョンソン）氏とナラティブ・ディレクターのDavid Mervik（デイビッド・メルヴィック）氏が来日。特製のイラストカードにサインをし、日本のファンと直接交流するという貴重な機会となっている。

会場となるINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店では、本作のソフトおよびTシャツが販売されるほか、ゲームを実際にプレイできる試遊コーナーも2月13日から2月15日の期間限定で設置される。

サイン会の参加方法、注意事項など、詳細については後日、特設ページおよび公式SNSにて発表予定。

キャンペーン情報

「REANIMAL」のNintendo Switch 2用ソフトやTシャツなど公式グッズが当たる、JAPANNEXTとのプレゼントコラボキャンペーンが開催されている。

また、「REANIMAL」の発売に向けて、今後もキャンペーンやイベントが予定されている。

