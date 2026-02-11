JR東日本公式YouTube「芳根京子の〈生〉旅」新シリーズ公開 / FOLIOホールディングスの金融ソリューション【まとめ記事】
JR東日本は2026年2月6日、公式YouTubeチャンネルの人気シリーズ「芳根京子の〈生〉旅」より、新シリーズ「弘前篇」（後編）を公開した。2024年5月のチャンネル開設以来、登録者数は60万人、累計再生回数は3,000万回を突破。旅系コンテンツとして確かな存在感を放つ人気シリーズとなっている。本シリーズの最大の魅力は、芳根京子さん自らがVlogカメラを手に、自撮りスタイルで旅の時間を記録していく“ライブ感”だ。作り込まれた演出ではなく、移動中の何気ない会話や初めての土地での率直なリアクションまでをそのまま届ける。「一緒に旅しているような気分になれる」「行ってみたくなる」といった声が多く寄せられているのも、その“等身大・自然体”の姿ゆえだ。
AI活用はPoC（概念実証）の段階を超え、実運用で価値を出せるかどうかが問われるフェーズに入ってきている。その象徴的な分野の一つが資産運用だ。中でも、にわかに注目を集めているのが、資産運用サービス「ROBOPRO（ロボプロ）」である。
■金融AIは実力勝負の時代へ！実績に裏付けられたFOLIOホールディングスの金融ソリューション
■2.5次元タレントグループ「シクフォニ」×「ウェンディーズ・ファーストキッチン」のコラボキャンペーンが開催決定！
ウェンディーズ・ジャパン株式会社およびファーストキッチン株式会社は、2026年2月12日（木）から3月15日（日）までの期間限定で、2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボキャンペーンを「ウェンディーズ・ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」にて開催する。
■冬の弘前で見せた飾らない素顔！JR東日本公式YouTube「芳根京子の〈生〉旅」新シリーズ公開
■EIA規格に準拠！キャスター付きオープンタイプの19インチネットワークラック
サンワサプライ株式会社は、EIA規格に準拠し、ネットワーク機器から音響・検査機器まで幅広く収納できる小型ラック「CP-NWR10UBK（10U）」「CP-NWR15UBK（15U）」を発売した。省スペース設計ながら、設置環境に合わせて「床置き（キャスター移動）」と「壁掛け」の2通りの設置方法が選べ、様々な設置環境に柔軟に適応する。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理に最適だ。ネットワークスイッチや音響・録画・検査機器まで幅広く搭載できる。省スペース設計で、バックヤードや工場ライン、イベント会場など限られたスペースに効率よくマウントできる。業界標準のEIA規格に基づいた設計で、確かな性能と長期使用に耐える信頼性を確保している。
■開始30分で目標達成！約10gのスマートディスプレイ「GUIDE01」
HappyLifeCreators株式会社は、2026年1月31日、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて実施していた世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」の先行予約販売プロジェクトを終了した。最終的に、目標金額の5,504％（総額16,512,200円）の支援をいただき、533名のサポーターと共にプロジェクトを完走した。
■2.5次元タレントグループ「シクフォニ」×「ウェンディーズ・ファーストキッチン」のコラボキャンペーンが開催決定！
■冬の弘前で見せた飾らない素顔！JR東日本公式YouTube「芳根京子の〈生〉旅」新シリーズ公開
■EIA規格に準拠！キャスター付きオープンタイプの19インチネットワークラック
■開始30分で目標達成！約10gのスマートディスプレイ「GUIDE01」
