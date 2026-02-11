「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

日本人がインドに学ぶ注意点

インド世界とインド民の習慣は毒にも薬にもなる。「インド民の習慣や行動から学ぼう」という話をしている私が言うのもおかしいが、様々な選択がある中で、敢えて「インドと関わらない」「インド民は見習わない」ことも選択肢の一つとして持っておかなければならない。

インドと日本の間の隔たりは大きい。それは欧米や中国、東南アジア、中国の比ではない。

興味深い現実として、東京外国語大学や大阪大学といった一流大学でヒンディー語を学んだ日本人がこれまで何百人と輩出されてきたにもかかわらず、インドで働いている彼らを全くと言っていいほど見ない。ヒンディー語を勉強し、留学までしたにもかかわらず、インドはお腹一杯になり、他に興味を移す学生が多いのだ。

結局日本の生活と比較した時に、家族の問題や不便さや非効率さを感じて日本に戻ったり、日本に住んでインド関連のビジネスを行（おこな）っていたりする。彼らのようなレベルの人間でさえ容易に継続的な生活を営むことは困難な地がインドである。

ストレス過多なインドでの暮らし

事実として、インド民の振る舞いは、先進国から来た旅行者や我々駐在員からよく批判の的になり、不快感を吐露する人が多い。私が見てきた中でも、インドのストレスに耐えられなくなって帰国した同僚もいたし、SNSでインド駐在員の投稿を少し覗くだけで、駐在員のみならず帯同家族の苦悩を垣間見ることができる。

ストレスの原因になるインド民の振る舞いを具体的に考えていくと、次のような事実が観察される。

・ぼったくり

・契約・約束・時間を守らない、軽視する

・言い訳で逃げようとする

・「あわよくば」取れるだけ取ろうとする精神

・富裕をひけらかす。貧富の差には無関心

・公私混同、会社の私物化

・身分の低い者を顎で使う

・ゴミを捨てる、町をよごす、騒がしい

・身分を見て態度を変えるのを厭わない

インド民が展開する思考や彼らの態度は、我々日本人にとって非常にストレスが多く、往々にして不快な感覚を与えることがある。これは無数のインド駐在員が経験してきたことであり、ダイバーシティなどという最近出てきた言葉では覆うことのできない実感と歴史であり、否定しようがない事実である。インド民に学ぼうというときこそ、決して全てを受け入れて見習えばいいわけでないと、初めに強調しておきたい。

それでもインドは「世界の台風の目」

冒頭に述べたように、インド民から「ひたすら自分の人生を生きる合理的思考」の習慣を学ぶということは、彼らの習慣をそのまま取り込むのではなく、彼らと対峙した中で気づいたこと、反面教師として発見したこと、そういった側面も含めて自分の生き方を見つめていくことである。これを一歩間違えると、言い訳や無責任さなどのインドの悪弊を単に取り入れるだけになってしまう。

インド民の考え方や習慣の全てが日本人や国際社会とマッチしているわけではない。ましてや彼らの思考や習慣を学ぶ際には、何をどのように取り込むか慎重に見ていかないといけない。だからこそ本書では、彼らのポジティブな面とネガティブな面の両面を見つめ、ひたすら自分のために人生を生き、幸せを追求するための習慣を学んでいく。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋した原稿です）