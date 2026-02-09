俳優神尾楓珠（27）と女優平手友梨奈（24）が11日、それぞれのインスタグラムで結婚を発表した。

連名の直筆署名入りの文書を投稿し「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく進んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と報告。体を寄せ合ったツーショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「美男美女〜」「また顔似てる夫婦が増えた」「似てる」「美形夫婦すぎる」「お似合いすぎる」「2人とも目力が凄くて素敵」「推しと推しが結婚？！こんな幸せなことわない」「えーーーーーーーーー」「衝撃的すぎました」「夜中に叫んだ笑」などのコメントが寄せられている。

◆神尾楓珠（かみお・ふうじゅ）1999年（平11）1月21日、東京都生まれ。15年8月に日本テレビ系24時間テレビドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」でデビュー。ドラマは「監獄のお姫さま」「3年A組−今から皆さんは、人質です−」「ギルティ〜この恋は罪ですか？」など。映画も出演多数。現在、ABEMA「オオカミくんには騙されない」シリーズでMC。ボートレース、NTTドコモ「ahamo」などCM出演も多数。174センチ。血液型O。

◆平手友梨奈（ひらて・ゆりな）2001年（平13）6月25日、愛知県生まれ。15年8月、欅坂46の一期生オーディションに合格。16年4月のデビューシングル「サイレントマジョリティー」はじめ在籍中リリースした全シングルでセンターを務めた。18年公開の映画「響 −HIBIKI−」で主演。20年1月のグループ脱退後はソロで活動していた。愛称「てち」。163センチ。血液型O。