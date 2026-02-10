この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、うまくいく理由を説明！『初心者でもわかる！資産価値が跳ね上がる不動産に投資する方法をプロが特別に伝授します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が『初心者でもわかる！資産価値が跳ね上がる不動産に投資する方法をプロが特別に伝授します！』という動画を公開した。この動画では、不動産投資を始めたばかりの人が感じやすい不安や勘違いについて、木村氏自身の経験をもとに説明している。物件を選ぶときに、何を大切に考えればよいのかを、よくある考え方とは少し違う角度から解説している。



多くの人は「新築の方が価値は下がりにくい」と思いがちだ。しかし木村氏は、その考えに疑問を投げかける。新しい物件は、これから値段が下がる可能性が高い。一方で、築年数が古い物件は、すでに値下がりが進んでいるため、大きく下がりにくいという考え方を示す。都心にある新築物件であっても、将来ずっと価値が保たれるとは限らないことが分かる。



駅からの距離や交通の便利さ、周りの施設が大切であること自体を否定しているわけではない。木村氏は、これらは多くの人が見る分かりやすいポイントだと説明する。その上で、投資をする人が本当に見るべきなのは、家賃収入がどれくらい見込めるか、そして将来いくらで売れそうかという点だという。その判断に役立つ考え方として、「利回りの相場」や「土地の価値」が紹介されている。



動画の中で使われる「当たりくじだと分かっているから引く」というたとえは、投資家の考え方を分かりやすく表している。地域や築年数ごとに目安となる利回りを知り、それより良い条件で買えれば、売るときのイメージがしやすくなるという考え方だ。図を使いながら、物件の値段がどのように変わっていくのかも説明されている。



さらに、家賃として入ってくるお金と、売るときに手元に残るお金が、どのように積み重なっていくのかについても話されている。不動産投資は、ただ高く売るだけではなく、持っている間の収入も大切だということが分かる。築年数が古い物件でも、相場を理解してうまく運営すれば、結果は大きく変わる。その流れは、動画の後半でより具体的に紹介されている。



世の中でよく言われている考え方と、投資をしている人が見ている現実には違いがある。その違いに気づけるかどうかが、不動産投資では重要になる。木村氏の話を追っていくと、見た目だけでは分からない判断のポイントが少しずつ見えてくる。動画を通して全体の流れを知ることで、考え方をより分かりやすく理解できるだろう。