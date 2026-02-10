こっちのけんとが、Snow Manの向井康二が扮する！？『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）のキャラクター“マッサマン”と共に、自身の楽曲「ピクルス」をダンスする動画を、自身のInstagramで公開している。

【動画＆写真】向井康二!?のマッサマンとこっちのけんと「ピクルス」ダンス／『ドッキリGP』ショット

■「人生初ドッキリがマッサマンで良かったマンです！！！！」（こっちのけんと）

こっちのけんとは、2月7日に放送された『ドッキリGP』に登場。マッサマンと記憶力対決を繰り広げた。

公開されたのは、青空のもと、こっちのけんととマッサマンがこっちのけんとの楽曲「ピクルス」をダンスする動画。ハンバーガーをパクッと食べるような仕草から、軽やかなステップでキレのある振りをニッコニコ笑顔で踊るふたり。最後は揃って“マッサマンポーズ”を決めると、マッサマンは「『ピクルス』！」と叫び、こっちのけんとがうれしそうに笑って締め括られた。

「マッサマン内股で踊っててかわいい」「向井康二じゃなくマッサマンとのコラボダンス貴重」「声まで聞けてうれしい」「ダンスの記憶力は完璧なマッサマン」「ふたりとも優しい人柄がにじみ出てる」などといったファンの声が続々と到着。

また『ドッキリGP』公式Xでは、“人生初ドッキリ”を仕掛けられたこっちのけんととマッサマンのカットも続々と公開。

そしてこっちのけんとは公式Xでもマッサマンと顔を寄せ合うツーショットを披露し「記憶ぅーーーーー！！！！悔しいぃーーーーーー！！！！！ま、でもこんな東京な所で関西弁過ぎる会話が居心地良すぎました。笑 人生初ドッキリがマッサマンで良かったマンです！！！！ありがとうございましたぁぁぁあ！！！」と感想を綴っている。

■こっちのけんと＆マッサマンの息の合った「ピクルス」

■『ドッキリGP』ショット

■こっちのけんと＆マッサマンのツーショット