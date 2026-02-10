【初音ミク】ハンディカイロやステンレスカレー皿などの通販開始！
『「SNOW MIKU 2026」のウイングベイ小樽会場』にて先行販売された「ハンディカイロ」「サラダフォーク」「ステンレスカレー皿」の事後通販が、本日2026年2月10日（火）より開始。「初音ミク OUTDOOR COOKING ブルーチタン包丁」の再販も決定 。いずれも「AOZORAGEAR online SHOP」にて販売される。
「AOZORAGEAR（アオゾラギア）」は、キャラクターを起用したアウトドアグッズブランド。「初音ミク」は本ブランドでコラボレーションした最初のキャラクターとなっており、好評により、3回目となる新シリーズを『初音ミク「マジカルミライ 2025」』の先行販売より展開している。
今回のシリーズは「ENJOY OUTDOOR COOKING」がテーマ。アウトドア飯の定番といえばカレー！ということで、材料が入ったバスケットと右手にもカレーの材料（？）のネギを持ち、これからカレーを作ろうとする「初音ミク」を、イラストレーターの「さいね」さんがかわいく描いている。
このたび、『「SNOW MIKU 2026」のウイングベイ小樽会場』にて先行販売した「ハンディカイロ」「サラダフォーク」「ステンレスカレー皿」の事後通販を「AOZORAGEAR online SHOP」にて、本日2026年2月10日（火）より開始。
さらに、人気で一時品切れとなっていた蒼い刀身が美しい「初音ミク OUTDOOR COOKING ブルーチタン包丁」の再販も決定！ いずれも数量限定となる。
そして、「AOZORAGEAR online SHOP」にて「初音ミク OUTDOOR COOKING」を3000円以上購入した方には、特典の缶バッジがプレゼントされる。
Art byさいね （C） Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
