#PR
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¼«Âð=¿¦¾ì?!¡Û¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç´¿·Þ¤ÊºÇ¿·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄÂÂß¤òÆâ¸«¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¡£´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¥ïー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸ÉÕ¤ÄÂÂß½»Âð¡Öco-coono¡Ê¥³¥¯ー¥ó¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Þ¤Ç0Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¿¦½»°ìÂÎ¤ÎÊë¤é¤·Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¯¥ë¥Ð¤¬¶¦Æ±¤ÇÁÏÀß¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öco-coono¡×¤ÎÂè°ì¹æµòÅÀ¤À¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ËÁý¤¨¤¿¥ê¥âー¥È¥ïー¥«ー¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢½µËöµ¯¶È¤Ê¤É¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢·úÊª1³¬¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£½»¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°Éô¤Î²ñ°÷¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾®¾å¤¬¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤Çºî¶È¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¡¢°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥¢ー¥Á·¿¤ÎÊÉÂ¦¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¡¢½»¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤ò»ý¤Á´ó¤ë½ñÀÒ¥³ー¥Êー¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µï½»¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¸Ä¼¼Æâ¤Ë¿å²ó¤êÀßÈ÷¤¬´°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¡¢¿å²ó¤ê¤Ê¤É¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥§¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀßÈ÷¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿Éô²°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ûÂ¸¤Î·úÊª¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢²°¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öco-coono¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½»µï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤äÄ©Àï¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò°é¤à¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Î·Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤Î»É·ãÅª¤Ê»þ´Ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê´Ä¶¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¡¢¼èºà¤´´õË¾¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÊª·ï¡¦½»Âð¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://bit.ly/3ttuMJx¸ÄÀÅª¤Ê½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢Àß·×¤·¤¿Àß·×»öÌ³½êÍÍ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤«¤é¤Î»£±Æ°ÍÍê¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£