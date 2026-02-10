CB750/900F¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Û¥ó¥À¤¬Âç¹¶Àª¤ËÅÒ¤±¤¿¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¿¤ÈOHV¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
¥Û¥ó¥À¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎCVCC¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò½¸Ãæ¡¢»Ã¤¯¿··¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò³«È¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¤Ï¤«¤ëÂç¹¶Àª¤ò¡¢¤´Â¸¤¸CB750/900F¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼Â¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂç²þ³×¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÚ¤ê»¥¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸1978Ç¯¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½ÄÃÖ¤£Ö¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¶îÆ°¤ÎGL400/500¡ÊÍ¢½ÐÌ¾¤ÏCX500¡Ë¡£
Åö»þ¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Û¥ó¥À¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëDOHCÂ¿µ¤Åû¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¼¡¸µ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤ÏÂç¹¶Àª¤Ç¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹âÂ®¥¿¥ó¥Ç¥à¤¹¤ë²÷Å¬¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Äー¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ËÂç²þ³×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤òÄ¹µ÷Î¥¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤¬É¬¿Ü¡£
¤½¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì³î¤Ä·Ú²÷¤Ê¼ÖÂÎ¹½À®¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢½ÄÃÖ¤V¥Ä¥¤¥ó¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉÔÅÔ¹ç¤Î¤Ê¤¤V¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê80¡ë¤ËÀßÄê¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò1¼¡¸ºÂ®¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯²¼¤ÇµÕ²óÅ¾¤µ¤»½ÄÃÖ¤¤ÎÈ¿¥È¥ë¥¯¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹²è´üÅª¤Ê¹½À®¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿DOHC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¥íー¥Æ¥¯¡¦¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿OHV¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¶îÆ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¡£
OHV¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥é¥¤¥Àー¤ÎÉ¨Æ¬¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー¤¬Åö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤ÎµÛµ¤¤ÈÇÓµ¤¤È¤ò·ë¤ÖÊý¸þ¤¬¡¢¥·¥ê¥ó¥Àー¥Ø¥Ã¥É¤ò22¡ë³°¤Ø¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¯¥é¥ó¥¯²óÅ¾¤ËÂÐ¤·¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ê¿¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç±¤ê³ÑÅÙ¤òÀ¸¤¸¡¢¥Á¥§ー¥ó¤ä¥®¥ä¤Ç¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¶îÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢V¥Ð¥ó¥¯´Ö¤ËÀß¤±¤¿¥Ï¥¤¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤«¤é¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤Ç¡¢µ¤Åû¤¢¤¿¤ê4¥Ð¥ë¥Ö¤ò¶îÆ°¤¹¤ë´õÍ¤ÊÊý¼°¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤Ï¡¢Ç®ËÄÄ¥¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿·ÁÇºà¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Û¥¤ー¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢ÄãÂ®¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥È¥ë¥¯¤È¹âÂ®¤Î³ê¤é¤«¤Ê²óÅ¾¡Ä¡Ä¤µ¤é¤Ë¤Ï½é¤Î¿åÎä²½¤Ç¹â½ÐÎÏ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·À¤³¦GPÇ®¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²½¤Ø±×¡¹¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ï¡¢Ç¡²¿¤Ë²è´üÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬GP¥Þ¥·¥ó¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Åö½é¤Î¥ª¥È¥Ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤«¤é±ï±ó¤¤¥¤¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£br>¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¿·¹½À®¤À¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬³Æ¥áー¥«ー¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¿ー¥Ü²½¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¡¢CX500¥¿ー¥Ü¤ÈCX650¥¿ー¥Ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢V¥Ä¥¤¥ó¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ø¸þ¤±¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¥Ëー¥º¤ÏÁý¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸å¤Ë¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿BROS¥·¥êー¥º¤Î²£ÃÖ¤V¥Ä¥¤¥ó¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¤¸¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀäÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÁØ¤Ë´õ¾¯¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤ÆµÞ·ã¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ÀÃ¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¶ìÏ«¤ò±Þ¤ï¤º¼è¤êÁÈ¤à¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤³«È¯»ÑÀª¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬áã¤ì¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÝÎ©¤Ä¿Íµ¤¤¬²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤À¤í¤¦¡£