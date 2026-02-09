¡ÖºÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥íー¥·¥ç¥ó¤¬¡Ä¡×¼ñÌ£¤Î¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à¡¢É×¤¬¸ì¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Î°ìÉô»Ï½ª
PIOÃµÄå»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Î¸å¤Ï¡ÄÈëÌ©¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÃPIOÃµÄå»öÌ³½ê¡×¤ò¸ø³«¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¼ñÌ£¤Ë»ý¤ÄºÊ¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦É×¤¬Ä´ºº¤ò°ÍÍê¤·¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ÈÆâ¤¬Éâµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢45ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡£42ºÐ¤ÎºÊ¤¬3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Ï¡Ö¶µ¼¼¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£É×¤¬¿Ò¤Í¤Æ¤â¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤òÂù¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¿³¤ÊÃå¿®¤ÇÀÊ¤ò³°¤¹¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£
·èÄêÅª¤Êµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆüºÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¶öÁ³¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂ¾¤ÎÃËÀ¤È¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿É×¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
Ä´ººÅöÆü¡¢ºÊ¤Ï¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤È¹çÎ®¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢ÃµÄå¤«¤é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿É×¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ºÊ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤Æ¡¢ËÍ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢4¥ö·î¸å¤ÎÉ×¤«¤é¤Î»ö¸åÊó¹ð¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£É×¤¬¥íー¥·¥ç¥ó¤Î·ï¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤ÈºÊ¤ÏµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤ë¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÉâµ¤¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê´ûº§¼Ô¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤ÏÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¡£ºÊ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÉ¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Î¥º§¤Ï¤»¤º¤ËºÆ¹½ÃÛ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£
