世界王者が米ヤフースポーツで解説

2022年北京五輪フィギュアスケート男子シングル金メダリストのネイサン・チェン（米国）の現在の仕事が明らかになった。ミラノ・コルティナ五輪の解説を米ヤフースポーツでしているようだ。

ミラノ五輪のフィギュアスケート団体戦に関する記事。その見出しは「ネイサン・チェンが団体競技の初日を分析し、メンバー構成の決定が、米国が連続で金メダルを獲得するための鍵となる理由を説明する」だった。

記事に添付されている動画でチェンは「やあ、皆さん、ネイサン・チェンです。ついに冬季オリンピックが始まり、こうして皆さんに競技の感想を共有できることに、とてもワクワクしています」と丸眼鏡にニット姿で話した。団体戦の米国や日本の演技を分析した後、「これからも多くのことが起こりますが、皆さんと一緒に詳しく分析していくのを楽しみにしています」と締めている。

北京五輪では、大会3連覇を狙った羽生結弦さん、銅メダルを獲得した宇野昌磨さんらと激闘を繰り広げ、金メダルを獲得した。その後は競技から距離を置き、名門イェール大学に復学した。まだ正式に引退は表明していないが、医学の道を志している。



（THE ANSWER編集部）