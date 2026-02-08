2026年1月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。皇室部門の第2位は――。 ▼第1位 1万5000人が愛子さまの前から動かなかった…紀子さまが年始早々突きつけられた悠仁さまとの残酷な人気格差

▼第2位 だから愛子さまと悠仁さまに決定的な差が生まれた…島田裕巳｢世間より男女平等が進む皇室にある"不安材料"｣

▼第3位 愛子さまにあって悠仁さまにはない…島田裕巳｢新年歌会始で明らかになる日常から育まれし天皇家の帝王学｣

1月9日に皇居で行われた「講書始の儀」からどのような皇室史が見えてくるか。宗教学者の島田裕巳さんは「講書始の歴史は古く、明治天皇は皇后もその学びの場に同席させている。これは、当時の社会状況からすれば画期的なことだった」という――。

■三賢人が講義をする「講書始の儀」

新しい年が明けて1月9日、皇居では「講書始(こうしょはじめ)の儀」が行われた。各界の第一人者が天皇夫妻の前で講義を行うもので、その場には、皇族たちも集った。今回は、成年の儀を終えた秋篠宮家の悠仁親王が初めて参加し、それが話題にもなった。

写真提供＝共同通信社 「講書始の儀」で講義を受けられる天皇、皇后両陛下と愛子さま＝2026年1月9日午前、宮殿・松の間（代表撮影） - 写真提供＝共同通信社

今回の講義は、佐々木正子(まさこ)・嵯峨美術大学名誉教授による「江戸時代の日本絵画」、御厨貴(みくりやたかし)・東京大学名誉教授による「オーラル・ヒストリーとは何か」、そして家正則(いえまさのり)・国立天文台名誉教授による「観測天文学最前線と日本の活躍」だった。

私は、20年ほど前に、東京大学先端科学技術研究センターで特任研究員をしており、その際には御厨研究室に所属していた。その関係で、御厨氏のことは存じ上げており、前の年に陪席者となったことは聞いていた。そのときから、どんな講義になるかに関心を抱いていた。

オーラル・ヒストリーといえば、拙著『日本人にとって皇室とは何か』（プレジデント社）でも触れたように、三笠宮家の彬子女王が、祖母である百合子妃にそれを行っている。彬子女王は、間違いなく御厨氏の話を興味深く聞いたことであろう。

一方、初参加の悠仁親王は、まだ大学の1年生なので、今回の講義の中で興味を持つような話題はなかったかもしれない。講書始の儀では、必ず人文科学、社会科学、自然科学の3つの分野の権威が講義を担当する。

■明治天皇とともに講義を受けた皇后

講書始の歴史は古い。明治2（1869）年の発足時には「御講釈始(ごこうしゃくはじめ)」と呼ばれ、明治5（1872）年からは、現在の名称に改められた。

第1回は現在の皇居ではなく、京都御所で行われ、「日本書紀」と「論語」が講義された。当時の分類では、「日本書紀」の講義が「国書」、「論語」が「漢書」にあたるが、明治9（1876）年からは、そこに「洋書」が加えられている。現在の形になったのは、戦後の昭和28（1953）年からである。

講書始について注目されることが二つある。

一つは、講義を受けた明治天皇が相当に若かったことである。明治天皇の生まれは嘉永5年、西暦では1852年11月のことだった。講書始が1869年1月に行われたのだとすれば、16歳である。悠仁親王よりも若いのである。

もう一つ、明治6（1873）年からは皇后も天皇とともに講義を受けている。皇后のほうが天皇よりも年上だったが、明治天皇はその時点でも20歳である。皇后を同席させたのはその若き天皇であり、文明開化を推し進める上では、女性にも学びの機会を作ることを重視したからだという。これは、当時の社会状況、社会通念からすれば画期的なことだった。

男女平等という面で、皇室は一般の社会よりも先を行っていた。皇室といえば、「菊のカーテン」とも言われるように、伝統が特に重んじられ、閉鎖的というイメージがある。だが、それは誤った見方なのかもしれないのだ。

■皇室における男女平等に関する講義

その後、戦前においては、女性皇族が講書始に同席し、話を聞くこともあったようだ。戦後、昭和28（1953）年に講書始の儀が復活したときには、男女を問わず皇族が揃って出席することになった。

愛子内親王が講書始の儀に初めて出席したのは2024年である。実は、その翌年の25年には、皇室における男女平等に関して興味深い講義があった。それが、武田佐知子・大阪大学名誉教授による「古代の衣服と社会・国家・国際関係」という講義である。

武田氏は、そのなかで、奈良時代に東大寺の大仏開眼会が行われた際、そこに参列した聖武(しょうむ)太上天皇、光明(こうみょう)皇太后、そして彼らの娘である孝謙(こうけん)天皇が、性別を超えて同じ白の礼服に身を包んでいたことを指摘したのである。

その上で武田氏は、「天皇の冠である冕冠(べんかん)は、ひとり孝謙女帝の頭上にありました。古代に六人・八代の女性の天皇が現れたのは、この男女同形の礼服の存在が大きいと私は思っております」と述べていた。

武田氏の目の前には天皇と皇后がいて、その隣には愛子内親王もいた。それは、大仏開眼会が行われた752年の光景と重なる。もしかしたら武田氏も愛子天皇待望論の信奉者なのではないか。そんな想像をしてみたくなる場面であった。

■男女1名ずつの皇族が参加する皇室会議

皇室において、もう一つ男女平等の考え方が打ち出されているのが、「皇室会議」においてである。

2016年5月、イタリア訪問中の文仁親王殿下（当時）（写真＝Presidenza della Repubblica／Wikimedia Commons）

皇室会議は、皇位継承順位の変更や、皇族の結婚や皇室からの離脱など重要事項を審議、決定する国の機関である。首相が議長を務め、衆参両院の正副議長なども参加するが、そこには皇族2名も加わっている。

現在、皇族で議員になっているのは秋篠宮と常陸宮の華子妃である。予備議員もいて、それぞれ紀子妃と美智子上皇后である。議員は、成年皇族の互選で選ばれることになっており、すでに愛子内親王もその選挙に参加し、立会人も務めている。選挙権を持たない皇族としては、これが唯一の投票の機会になる。

女性皇族で議員の先鞭をつけたのが三笠宮の百合子妃で、平成3（1991）年から4期16年議員を務めている。それ以前にも、秩父宮の勢津子妃や高松宮の喜久子妃が予備議員を務めていた。現在では、男女1名ずつがすっかり定着している。

1965年10月、オランダにて初の海外公務をされる正仁親王妃華子殿下（写真＝Jan Voets for Anefo／CC-BY-SA-3.0-NL／Wikimedia Commons）

皇室会議の役割は限定的なもので、皇位継承の安定化や皇族数の確保といった、今議論になっている重大な問題を議論する場ではない。しかし、皇室会議の議員に女性が含まれていることには十分に意義がある。というのも、歴史を振り返ったとしても、皇室のあり方を議論する場面に女性が加わっていることは、これまでほとんどなかったからである。

■「女性・女系天皇」を容認した女性初参加の会議

初めてそれが実現したのは、平成17（2005）年に設けられた、小泉内閣の下での「皇室典範に関する有識者会議」においてだった。そこには心理学者の岩男寿美子氏と、国際政治学者の緒方貞子氏が加わっていた。注目されるのは、この有識者会議で、女性天皇や女系天皇を容認する報告書がまとめられたことである。

それ以降になれば、こうした会議に女性が含まれるのは当然のことになった。平成29（2017）年の岸田内閣の下での「『天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議』に関する有識者会議」でも、3人の女性が加わっていた。

この2つの有識者会議では、皇室典範の改正が中心的な問題になったわけだが、それ以前の時代においては、そうした場に女性が関わるということはまったくなかった。

そのことは、笠原英彦氏の『皇室典範 明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』（中公新書）を見れば明らかである。この本では、明治時代に最初に皇室典範が作られたときのことや、戦後にそれが新しく法律として定められたときの経緯が詳しく述べられている。そうした議論の過程に女性はまったく関わっていなかったのだ。

■皇室が次代の天皇を決めてきた「伝統」

明治時代の議論では、女性の天皇を認めるという考え方も持ち出され、皇室典範の草案に盛り込まれたこともあった。しかし、その作成作業に関わった井上毅(こわし)の強い反対で、男系男子による継承に限定されることになったのである。

明治期の政治家・井上毅（1844〜1895）（写真＝PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

男性だけで物事を決めれば、どうしても男性中心にことは進んでいく。もしも平成17年の有識者会議が男性ばかりで構成されていたとしたら、はたして女性天皇や女系天皇を容認する報告書が作られただろうか。それはかなり疑問である。ただ、このときの報告書は、悠仁親王が誕生したことで棚上げされ、皇室典範の改正は行われなかった。

日本国憲法の第4条では、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定されている。そのため、天皇や皇族が皇位継承のあり方などについて発言することは、国政への関与として否定されてきた。

しかし、天皇や皇族は当事者であり、これからの皇室をどのようにしていくかについて、それぞれが考えや意見を持っているはずである。実際、明治に時代が変わるまで、藤原摂関家や武家政権などの意向に左右されることはあったものの、誰が天皇になるかは皇室によって決められてきた。それを「伝統」ととらえることもできる。

■史上最も深刻な皇室存続の危機

保守派は、男系男子での継承に固執しているが、明治のはじめから女性を重んじる気風を確立してきた皇室のメンバーには、そうした考え方は存在しないのではないだろうか。

皇室の存続は今や歴史上最も深刻な危機に直面しており、それをいかに打開するかは、特に天皇にとって最大の懸念事項であるはずである。にもかかわらず、国会での議論は進んでいない。

ただ、そうした状況の中でも、天皇は皇后とともに、戦後の皇室の取り組みを必死に愛子内親王に伝えようと努力しているように見える。

島田裕巳『日本人にとって皇室とは何か』（プレジデント社）

上皇夫妻もそうであったが、子どもたちの教育を行う上で、男女で差をつけてきたようには見えない。前にも触れたように、上皇夫妻の末娘、清子(さやこ)内親王（現在の黒田清子氏）が皇族女性による外交で先駆的な役割を果たしたのも、その影響である。

そこで心配になるのが秋篠宮家の場合である。男女を区別しない方針では天皇家と共通する。だが、子どもたちの自由を最大限に尊重するあまり、十分な帝王学を施しているかどうかが必ずしも明確ではないのだ。眞子元内親王の結婚や悠仁親王の進学先から、そうしたことが見て取れる。それは、皇嗣という曖昧な立場によるところが大きいが、今後のことを考えると、大きな不安材料なのである。

（初公開日：2026年1月17日）

----------

島田 裕巳（しまだ・ひろみ）

宗教学者、作家

放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』（幻冬舎新書）、『教養としての世界宗教史』（宝島社）、『宗教別おもてなしマニュアル』（中公新書ラクレ）、『新宗教 戦後政争史』（朝日新書）など著書多数。

----------

（宗教学者、作家 島田 裕巳）