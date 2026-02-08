この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーン攻略]みずほ銀行投信即売りで４５,０００円プレゼント 攻略手順のご紹介（即売りOK）」と題した動画を公開。みずほ銀行のキャンペーンを活用し、投資信託をすぐに売却するだけで最大45,000円の現金プレゼントを受け取る攻略法を紹介した。



動画で紹介されているのは、みずほ銀行が実施している「積立投信Wハッピー‐プラン」というキャンペーンだ。これは、積立投資信託の契約金額に応じて現金がプレゼントされるもので、AコースとBコースの2種類が用意されている。Aコースでは最大30,000円、Bコースでは最大15,000円が進呈され、両方の条件を満たすことで合計45,000円を獲得できるという。



この攻略法の最大の鍵は、「契約金額」の定義にあると投稿者は指摘する。みずほ銀行のサポートに直接問い合わせたところ、このキャンペーンにおける「契約金額」とは、実際に投資した金額ではなく「積立設定した金額」であることが確認できたという。これにより、実際に長期間資金を拘束されることなく、設定と短期間の取引のみでキャンペーン条件を達成できる仕組みだと説明した。



具体的な手順として、まずAコースとBコースの対象となる投資信託を、それぞれ50万円ずつ積立設定する。判定日は年に2回（2月末と8月末）あり、今から申し込む場合は2月末が対象となる。設定した買付日に50万円分の投資信託が購入された後、すぐに売却することで資金を回収。その後、翌月以降に積立設定を解除すれば、手続きは完了だ。この方法であれば、投資信託の価格変動リスクを数日間に限定しながら、100万円の元手に対して45,000円（還元率4.5%）のリターンを狙えるという。



投稿者は、投資信託の即時売却という一見キャンペーンの趣旨とは異なる方法でも対象となる点について、サポートに確認済みであると強調。数日間の価格変動リスクを許容できるのであれば、非常に魅力的な案件だと解説した。まとまった資金が必要になるが、低リスクで高還元のチャンスを得られるこの方法を試してみてはいかがだろうか。