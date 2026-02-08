生産終了に惜しむ声多数！

新しいクルマが次々と登場する一方で、長く親しまれてきた名前が静かに舞台を降りる瞬間も、確実に訪れます。

そんな節目の知らせとして、多くの自動車ファンの間に広がったのが、トヨタ「スープラ」の生産終了に関する発表でした。

トヨタは2025年10月24日、公式サイトを通じてスープラの生産を終える方針を明らかにしています。

実際の生産は2026年3月まで続く予定で、現行モデルを含めたスープラの系譜はいったんここで区切りを迎えることになります。

このニュースは国内外で大きく取り上げられ、SNSや専門メディアでは驚きと惜別の声が相次ぎました。

スープラは、走りの楽しさと存在感のあるスタイルを両立させた2ドアスポーツカーとして知られています。

その歴史をたどると、1978年に登場した「セリカ・スープラ」や、日本名の「セリカXX」に行き着きます。

当初はセリカの上位モデルという位置づけでしたが、世代を重ねるごとに個性を強め、3代目以降は車名もスープラに統一されました。

直列6気筒エンジンを中心とした構成や、チューニングのしやすさは、多くの愛好家に支持され、トヨタのスポーツイメージを語るうえで欠かせない存在へと成長していきます。

しかし2002年、4代目の販売終了とともに一度はラインナップから姿を消しました。そこから約17年の空白を経て、2019年に復活したのが5代目です。

BMWとの共同開発という話題性もあり、プラットフォームやパワートレインを共有しつつ、トヨタ流の味付けを加えた走りは評価が分かれながらも、多くの注目を集めました。

伝統的なFRスポーツの魅力と現代の技術を組み合わせた一台として、再びスープラの名を世に広めた存在だったと言えるでしょう。

そして2024年11月には、集大成ともいえる特別仕様車「A90 Final Edition」が発表されました。

専用のエアロパーツやカーボン素材によって外観はより精悍になり、室内にはスポーツシートやアルカンターラが用いられるなど、走りへのこだわりが随所に感じられる仕上がりです。

エンジンは3リッター直列6気筒ターボをベースに専用チューニングが施され、435馬力を発揮。

足回りを含めた最適化によって、スープラらしいダイナミックな走行性能を追求したモデルとなりました。

この特別仕様車は抽選販売のみで、すでに完売しており、通常モデルについても受注を停止する販売店が増えている状況です。

こうした流れを受け、ファンの間ではさまざまな思いが語られています。ネット上では「一つの時代が終わる感じがする」という声があれば、「寂しいけど仕方ない」という現実的な意見も見られます。

一方で「また復活してほしい」と次の機会に期待する人や、「最後に実車を見に行きたい」と名残を惜しむ人も少なくありません。

さらに「A90は本当にかっこよかった」「抽選に外れて悔しい」「中古市場がどうなるか気になる」「スープラに憧れてクルマ好きになった」といった声が並び、このクルマが多くの人にとって特別な存在であったことが伝わってきます。

初代の誕生から数えると、およそ半世紀に近い歴史を持つスープラが、再び区切りの時を迎えることになります。

生産終了という言葉はどうしても寂しさを伴いますが、これまで積み重ねてきた物語や記憶までが消えるわけではありません。

スープラの名は、これからも多くの人の心の中で、走り続けていくのではないでしょうか。