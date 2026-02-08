「今電話で謝るならインコは許す」・・・。

小さな命を盾に、知人女性に対し自分と会うよう強要したとして、警察は2月7日、強要未遂の疑いで自称・山形県南陽市の自称・会社員の男（26）を逮捕した。

警察によると、男は2月7日の未明（午前1時すぎから同2時ごろまでの間）、置賜地方に住む20代の女性に対し、スマートフォンアプリのメッセージ機能を使って執拗に脅迫メッセージを送信し、自身に会うよう強要した疑いが持たれている。

その内容は、女性が飼育しているとみられるペットの命を“人質”にとった卑劣なものだった。川合容疑者は「帰って来る以外インコを救える道ないよ」「友達に断りずらいってので死ぬ4つの命があるんだよ」（原文のまま）などと送信。

警察によると、友達の文脈は意味が不明だが、「4つの命」とはすべてインコのことだという。「今電話で謝るならインコは許す」と、4羽のインコに危害を加えることをほのめかし、女性に心理的圧迫を加えて面会などを要求したということだ。

女性の関係者から通報があり、警察が捜査を開始。7日夕方、警察が男を逮捕した。関係者が警察に相談したことで、ペットの命は守られた。

警察は、二人の関係については「言えない」としていて、今後トラブルの有無、犯行の動機について調べを進める。