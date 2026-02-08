あいめろ「egg」専属モデルを「突然解雇になりました」現在の心境つづる「泣く事しかできない」
【モデルプレス＝2026/02/08】ギャル雑誌「egg」専属モデルのあいめろが7日、自身のInstagramを更新。同誌の専属モデルを「突然、解雇になりました」と報告した。
【写真】26歳ギャルモデルが豊満バスト披露
あいめろは「次の雑誌でeggを卒業する事になりました。来年で卒業するって事を前から伝えてたけど突然、本当に突然、解雇 になりました」と突如解雇になったことを報告。「不信感がすごくて泣く事しかできないです」と心境を赤裸々に綴り「卒業する最後までがんばります」と伝えた。（modelpress編集部）
2000年1月1日生まれ、和歌山県出身。「第3回egg専属モデルオーディション」にてグランプリに輝き、同誌の専属モデルとなり、“ド派手ギャル”として活躍している。
【Not Sponsored 記事】
◆あいめろ「egg」を卒業
◆あいめろプロフィール
【Not Sponsored 記事】