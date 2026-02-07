パソコンで作業をしていた投稿主さん。パソコンのすぐ裏には猫さんが座っており、作業の様子を眺めていたのだとか。すると突然、猫さんがハラスメントをしてきたのだそう。動画は6.1万回以上も再生され、「器用なお御足で」「お行儀いいね～」とのコメントが集まっています。

【動画：パソコンで作業をしていたら……裏にいたネコがとった『まさかの行動』に爆笑】

突然始まった猫ハラスメント

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」さまに登場した小鼓（こつづみ）くんは、パソコンで作業をしている投稿主さんのことを見ていたのだとか。パソコンのすぐ裏にどっしりと座り込んでいたとのこと。

小鼓くんは、パソコンをのぞき込んで何やら落ち着かない様子だったのだそう。じっとパソコンを眺めて観察していたとのことです。すると次の瞬間、突然徐々にパソコンが閉まり始めたのだとか。

パソコン作業をやめて欲しい

投稿主さんにパソコン作業をやめて欲しかったのか、小鼓くんが脚でパソコンをそっと閉じようとしていたとのこと。あまりにも自然な動きに、投稿主さんは猫ハラのレベルが高いなと思ったのだとか。

まるで、たまたま脚がぶつかって閉じてしまっただけ、とも言いたげな雰囲気の小鼓くん。パソコンが完全に閉じてしまった後も、気に留める様子もなく、毛づくろいをしてくつろいでいたのだとか。

たくさんの猫と犬たちとの生活

「小判つる姫あさひ」さまの家では、5匹の猫と犬のぶん太郎君が仲良く暮らしているのだそう。

たくさんの猫たちと賑やかな生活を送っており、猫同士ときには小競り合いもあるようですが、旦那さんが間に入ったりと、みんなで仲良く過ごしているとのことです。

小鼓くんの猫ハラの様子は、Instagramで6.1万回以上も再生され、「お上手です」「爆笑。小鼓くん楽しいですね」「ネコハラも可愛い姫ですね」「器用なお御足で」「ハイヒール履いてたら最高」「可愛すぎる。そして悪びれなし」「ネコハラたまりませんね」「でも、可愛いから許してしまうんですよね」「あれ？勝手に閉まったにゃ？？？」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」さまには、猫たちとの出会いから大人に成長した姿まで見ることができます。個性豊かな猫たちの姿に癒されますよ。

