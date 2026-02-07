ご近所猫が全員集合？ 飼い猫、野良猫を問わずに訪れる玄関へ「ここは猫の集会所ですかな？」「猫の聖地か何かだよw」の反響

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『なぜか 全員？登場 スペシャル回…【野良猫】』というすずめさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

なんのイベント？

猫のタタルさんと暮らす投稿者のすずめさん。

恋の季節だからか、夕方の玄関先に「ちびくろ」と呼んでいるオスの野良猫が現れました。飼っているタタルさんはメス猫で、ちびくろちゃんに追いかけられて家に帰ってきたりと苦手な相手です。

すりすりと匂いを付けたり、匂いを嗅いだりしたあとは、おしっこをして帰って行くちびくろちゃん。最後のは困ります。

6時半を過ぎ、すっかり暗くなった頃にはご近所の飼い猫よっちゃんが玄関へ。

この子はなんと家の中まで入って来ました！

しかしすずめさんが歩いてる影に気付くと、急いで飛び出していきます。すごいスピードでした。

訪問者はこれで終わらず3番目の猫「ぬっちゃん」が登場。こちらも野良猫なのですが、昨年からすずめさん宅に迎え入れようとご飯や寝床を用意しています。レギュラー猫ちゃんなので「おばんぬす〜」「おかえり〜♪」のコメントが。

すずめさんは「遅かったやん」と声をかけながらご飯を用意。さらにちゅ〜るをあげるとぬっちゃんはちゅ〜るから先に食べるのでした。

ご飯をサッと食べるとぬっちゃんはすぐに玄関へ向かいます。他の猫の匂いが多かったことから警戒しているのかもしれません。

ぬっちゃんが戻って来たのは0時頃。

「もう寒いんやから家におりやぁ」と声をかけられながらご飯タイム。寝床へ入ったのは消灯時間を過ぎてからでした。このあとぬっちゃんは少し休憩するとまた外に出て、2時頃帰って来ます。

すずめさん宅の玄関先の訪問者は消灯後も止まりません。今度は「盗モフ」と呼んでいるモッフモフの野良猫の姿が。この子はレアキャラのようです。

さすが猫は液体。巨体ながらするりと玄関の隙間をすり抜けた盗モフちゃん。5倍速ながらゆったりとした動きで家の中へと入ってきます。

トンネルから顔を出したところで低いうなり声が聞こえてきました。声の主はブチ切れたぬっちゃんです。

入って来た時とは打って変わり素早い動きを見せると、すごすごと去って行く盗モフちゃんでした。

それにしてもすごく大きい猫ちゃんです。

7時前にすずめさんが起き……

50分ほどたって主役のタタルさんがようやく登場。夜通しがんばったぬっちゃんはぐっすりです。

すずめさん達が活動を始めても玄関先には相変わらず猫のお客様が。こちらの飼い猫さんも家をのぞいては匂いを嗅ぎ、自分の匂いをすりすりと付けてから帰りました。

ぬっちゃんは起きるとすぐに軽く朝食を食べ、パトロールに出かけます。

そうしてパトロールから戻ってきたぬっちゃんがゆっくり休んでいると、今度は「のぞき猫」と呼んでいるご近所猫さんが訪問。

タタルさんのライバルというか、ケンカ相手であるのぞき猫ちゃんはじっくりしっかり匂いをチェックしてから帰るのでした。

タタルさんがライバルの気配に気付いて玄関先にやって来たのは2分後。ちょっと遅かったのですが、間に合わなくて良かった気もします。

一方、ぬっちゃんはスヤスヤ。すずめさんが起きているので安心しているのでしょうか。家猫としてたいぶ馴染んできたようです。

視聴者のコメント