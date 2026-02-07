平野ノラ、大沢あかねの“美人化”に「ベッケンバウアーもおったまげ〜！」 2ショットに反響「え？姉妹？」
お笑い芸人の平野ノラ（47）が7日までに、自身のブログを更新。タレントの大沢あかね（40）との2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「マンモスうれぴそう」プレゼントのパーカーを着た平野ノラの夫
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年3月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
「大沢あかねちゃんと美容対談」と題してブログを更新すると、「ベッケンバウアーもおったまげ〜！なあかねたんの美人化に瞬き禁止！」「マブすぎてメンゴ！」とノラ節全開で大沢の変化と美しさを絶賛するとともに、淡いピンクのシフォン素材のトップスに身を包み、柔らかなメイクでカメラを見つめる平野と、生成りカラーのトップス姿の大沢が肩を寄せ合う2ショット写真を披露した。
この投稿にファンから「え！？姉妹！？」「二人ともマブイー」「これぞ、ザ・透明感女子」「やはり美しい」などの声が寄せられている。
