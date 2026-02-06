タリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）が、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーションを2月18日から期間限定で実施します。

【写真】トム、ジェリー、タフィーがかわいすぎる！ コラボ限定メニュー＆全グッズを一挙に公開！

今回のコラボテーマは「Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜」。限定ドリンクとして、米国定番サンドイッチ「PB＆J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、「トムとジェリー」の「ふたりでひとつ」の関係に重ねて考案した「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」と「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（750円、以下、税込み）が販売されます。

さらに、フードでは、ジェリーの大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだ「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（495円）、トムたちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナック「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（320円）も登場。

コラボでは、ドリンクと一緒に購入できるグッズが2種類、発売。同日からの第1弾では、「トムとジェリー ミニトート」（880円）、同月25日からの第2弾では「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（990円）が対象となっています。

また、サコッシュやステンレスボトルなど、コラボ限定のグッズも登場します。

