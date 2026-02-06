Mrs. GREEN APPLE、3つのフェーズを跨いで完成した「アポロドロス 〜2026 winter version〜」の裏側を知ることができる「Behind the Scenes」映像公開
Mrs. GREEN APPLEが、“テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に起用された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」の制作の軌跡を知ることができる「Behind the Scenes 2024 / 2026」を公式YouTubeチャンネルにて公開した。
同曲は2024年7月3日にリリースされ、「パリ五輪」を応援する“テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング”として書き下ろされたが、実はその当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることとなっていた。前半〜中盤の四拍子のロックセクションと、後半から三拍子になるオーケストラセクションとで「組曲」のように構成されており、後半のオーケストラセクションは、2015年に当時19歳の大森元貴（Vo, G）がオリンピックをテーマにして書いていた「命に花」という曲とのこと。そしてフェーズ3を迎えた今、冬季五輪のために新たなアレンジを施された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」は、言わば、フェーズ1からフェーズ2、そしてフェーズ3と3つのフェーズを跨いで完成した楽曲とも言えるだろう。
今回公開された映像では、勝者ではなくむしろ敗者の心持ちに寄り添った「僕のこと」にも通底するかのような、“綺麗な花もいいけど 傷をも誇れる花になろう”と大森が綴っていたその軌跡が、大森自身が語る言葉で明かされているとのことだ。
◾️「アポロドロス 〜2026 winter version〜」
2024年7月13日（水）リリース
配信：https://lnk.to/Apollodorus
※テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング
◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
◆福岡会場
・会場 ： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
・日程 ： 2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
チケット購入： https://l-tike.com/st1/mga_wm-general/sitetop
◆大阪会場
・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）
・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
※開催時間は会場ごとに異なります。
○チケット情報
◆福岡会場
【一般】
平日：3,300円
休日：3,500円
【子供（小学生）】
平日：1,600円
休日：1,800円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
◆大阪会場
【一般】
平日：4,300円
休日（土・日・祝日)：4,500円
【子供（小学生）】
平日：2,100円
休日（土・日・祝日)：2,300円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
※チケット料金はお一人様の税込価格となります。
※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。
＜所要時間の目安＞
『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。
ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。
※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。
＜チケットに関する注意事項＞
・営利目的の転売を禁止いたします。
・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）
・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。
・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。
・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。
・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。
・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。
・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。
・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。
・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
▼チケット席種・料金
・フロントエリア：20,000円（税込）
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円（税込）
・スタンドエリア：17,000円（税込）
・パノラマエリア：15,000円（税込）
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円（税込）
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
▼枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで
・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで
◾️楽曲情報
◆「lulu.」
2026年1月12日（月・祝）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112
※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
◆「ダーリン」
NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング
2025年1月20日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_Darling
◆「GOOD DAY」
キリングッドエール CMソング
2025年9月28日（日）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_GOODDAY
