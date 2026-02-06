Mrs. GREEN APPLEが、“テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に起用された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」の制作の軌跡を知ることができる「Behind the Scenes 2024 / 2026」を公式YouTubeチャンネルにて公開した。

同曲は2024年7月3日にリリースされ、「パリ五輪」を応援する“テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング”として書き下ろされたが、実はその当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることとなっていた。前半〜中盤の四拍子のロックセクションと、後半から三拍子になるオーケストラセクションとで「組曲」のように構成されており、後半のオーケストラセクションは、2015年に当時19歳の大森元貴（Vo, G）がオリンピックをテーマにして書いていた「命に花」という曲とのこと。そしてフェーズ3を迎えた今、冬季五輪のために新たなアレンジを施された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」は、言わば、フェーズ1からフェーズ2、そしてフェーズ3と3つのフェーズを跨いで完成した楽曲とも言えるだろう。

今回公開された映像では、勝者ではなくむしろ敗者の心持ちに寄り添った「僕のこと」にも通底するかのような、“綺麗な花もいいけど 傷をも誇れる花になろう”と大森が綴っていたその軌跡が、大森自身が語る言葉で明かされているとのことだ。

◾️「アポロドロス 〜2026 winter version〜」

2024年7月13日（水）リリース 配信：https://lnk.to/Apollodorus

※テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング

◾️楽曲情報 ◆「lulu.」

2026年1月12日（月・祝）リリース 配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112

※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ ◆「ダーリン」

NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング

2025年1月20日（月）リリース

配信：https://lnk.to/MGA_Darling ◆「GOOD DAY」

キリングッドエール CMソング

2025年9月28日（日）リリース

配信：https://lnk.to/MGA_GOODDAY