今年ももうすぐバレンタインデー！　家庭では敬遠しがちな“グラサージュ”を簡単に再現して、オシャレなドリップケーキに仕上げる方法を伝授します♪　

みきママ：今回はバレンタインデー用のケーキのレシピ！　バレンタインデートのつもりで、仲良く楽しく撮影していこう♪

小山：おお、今日はそういう感じね。バレンタインといえば、ハートだよね（と2人でハートポーズ）。

みきママ：まずはスポンジケーキのカットから♪　型紙に沿って、きれいなハート型にしてね！

みきママ：えっ、なんか桜の花びらみたいじゃない？　せっかくハートの型紙作ったのに〜！！！

小山：いいじゃん、慶一郎らしくいこうよ（笑）。

みきママ：え〜、そう？　…いやいや、バレンタインなんだから絶対ここはハートにかわいくしたほうがいいって！（笑）ほら、微調整するよ！

小山：はいはい（笑）。

みきママ：次は、クリームの準備。泡立てた生クリームにこの2つを合わせるだけで、某有名ケーキ屋さんのチョコレートケーキふうになっちゃいまーす♪

小山：えっ、マジ？　俺、あのお店のケーキが一番好き。食べたい！

みきママ：ココアパウダーは色付け、チョコレートソースで甘みとコクをプラスしてくれる。チョコレートクリームを買ってこなくて大丈夫！

小山：（生クリームを混ぜながら）うわ、この色、めっちゃウマそう…。俺ほんと、あのお店のチョコレートケーキ大好きなんだよね。

みきママ：おいしいよね〜♪　しっかり再現できるから、お楽しみに！

みきママ：チョコレートクリームができたら、スポンジにイチゴを挟んでいくよ♪　ほら、イチゴ乗せてみな？　ハートの形を意識してね！？（笑）

小山：最後に外側にもクリームを塗るよね？　そのときには、しっかりハートにするから大丈夫。（イチゴを乗せて）こんな感じでいいの？

みきママ：イチゴがハートからはみ出さなきゃいいよ！　1から10まで言わないと分らない男子、多過ぎない？　考えたら分かるでしょ！（とヒートアップ）

小山：（遮るように）ねえ、これでいいの！？

みきママ：1から10まで言わないと分かんないの〜？（笑）

小山：あははは！　今日の撮影テーマって、“バレンタインデート”じゃなかったっけ？　怒られてばっかなんだけど！（笑）

みきママ：わはははは！！！

みきママ：イチゴを乗せたら、もう一度クリームを塗り広げてスポンジを重ねてね。どうしてクリームを塗るか、分かる？

小山：（考えて）…スポンジが滑っちゃうから？

みきママ：正解！　よしよしよし！（笑）

小山：分かる？ってクイズにするの、やめて（笑）。

みきママ：次に外側にクリームを塗っていくんだけど、平らに塗るのって難しいんだよね。そんなときにいい方法があるんですっ！　どんなに塗るのが上手じゃなくても、一瞬でキレイに見せられちゃう！

小山：じゃあ今回は、きれいに塗ろうとしなくていいんだ？

みきママ：むしろ逆に、雑に塗ってもいいっ！

小山：逆にね！　OK、逆にいこう！（笑）

小山：（ケーキの上部にクリームを塗る）

みきママ：はい、ブブ〜！

小山：え？（笑）

みきママ：そもそも塗り方、知ってる？

小山：上から塗っていく以外で、方法ある？

みきママ：側面から塗っていくんだよ。上は最後。

小山：あぁ、なるほどね（と再開）。

みきママ：（横で見守りながら）うわわ、スポンジ生地がヘラについちゃってるよ〜。もう〜。ヘラ二刀流のくせに、うわわわわ！

小山：うるせえなぁ！！！（笑）

みきママ：私が代わりにやりたいよ〜。

小山：全然、いい感じじゃない？

みきママ：まずね、きれいに仕上げようとしないで。

小山：あ、そうだった（笑）。うまく塗らなくていいんだもんね？

みきママ：そうだよ！　だからクリームを全体に塗ってくれれば、それでいいの！　（頭を抱えて）うぅ〜、イライラするぅ〜！　助けて〜！

小山：勉強のし過ぎでストレス溜まってるんじゃない？　シラス食べたら（笑）。

みきママ：カルシウムくださ〜い（泣）。

小山：ほら、今日の撮影テーマはなんだっけ？

みきママ：（小声で）仲良く、楽しく、スイーツを作る…（笑）。

小山：そうだろ？　我慢してな（笑）。

ハートのチョコレートケーキ

市販のスポンジケーキ…5号サイズ1台

いちご…2パック

＜チョコ生クリーム＞

生クリーム…1パック

チョコシロップ…50g

無糖ココア…20g

＜チョココーティング＞

生クリーム…50g

板チョコ…50g

白いチョコペン…2本

【1】生地をハート型に切り、チョコ生クリームを作り、イチゴを間にはさんでデコレーションする。

【2】耐熱ボウルにチョココーティングの材料を入れて、電子レンジにかけ600Wで1分温めたらよく混ぜて、15分ほど冷ましてからケーキにかける。冷蔵庫で10分ほど冷やす。

【3】最後にお好みでデコレーションする。

