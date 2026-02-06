「うるせえなぁ！！！」楽しいデートのはずが…ケンカ勃発！？NEWS小山慶一郎に、姉・みきママのイライラが止まらない
みきママ：今回はバレンタインデー用のケーキのレシピ！ バレンタインデートのつもりで、仲良く楽しく撮影していこう♪
小山：おお、今日はそういう感じね。バレンタインといえば、ハートだよね（と2人でハートポーズ）。
（メインカットの撮影を終えて）
小山：おっけーい。じゃあ、やりましょう！
みきママ：まずはスポンジケーキのカットから♪ 型紙に沿って、きれいなハート型にしてね！
小山：（型紙を使わず黙々と作業）
みきママ：えっ、なんか桜の花びらみたいじゃない？ せっかくハートの型紙作ったのに〜！！！
小山：いいじゃん、慶一郎らしくいこうよ（笑）。
みきママ：え〜、そう？ …いやいや、バレンタインなんだから絶対ここはハートにかわいくしたほうがいいって！（笑）ほら、微調整するよ！
小山：はいはい（笑）。
みきママ：次は、クリームの準備。泡立てた生クリームにこの2つを合わせるだけで、某有名ケーキ屋さんのチョコレートケーキふうになっちゃいまーす♪
小山：えっ、マジ？ 俺、あのお店のケーキが一番好き。食べたい！
みきママ：ココアパウダーは色付け、チョコレートソースで甘みとコクをプラスしてくれる。チョコレートクリームを買ってこなくて大丈夫！
小山：（生クリームを混ぜながら）うわ、この色、めっちゃウマそう…。俺ほんと、あのお店のチョコレートケーキ大好きなんだよね。
みきママ：おいしいよね〜♪ しっかり再現できるから、お楽しみに！
みきママ：チョコレートクリームができたら、スポンジにイチゴを挟んでいくよ♪ ほら、イチゴ乗せてみな？ ハートの形を意識してね！？（笑）
小山：最後に外側にもクリームを塗るよね？ そのときには、しっかりハートにするから大丈夫。（イチゴを乗せて）こんな感じでいいの？
みきママ：イチゴがハートからはみ出さなきゃいいよ！ 1から10まで言わないと分らない男子、多過ぎない？ 考えたら分かるでしょ！（とヒートアップ）
小山：（遮るように）ねえ、これでいいの！？
みきママ：1から10まで言わないと分かんないの〜？（笑）
小山：あははは！ 今日の撮影テーマって、“バレンタインデート”じゃなかったっけ？ 怒られてばっかなんだけど！（笑）
みきママ：わはははは！！！
みきママ：イチゴを乗せたら、もう一度クリームを塗り広げてスポンジを重ねてね。どうしてクリームを塗るか、分かる？
小山：（考えて）…スポンジが滑っちゃうから？
みきママ：正解！ よしよしよし！（笑）
小山：分かる？ってクイズにするの、やめて（笑）。
みきママ：次に外側にクリームを塗っていくんだけど、平らに塗るのって難しいんだよね。そんなときにいい方法があるんですっ！ どんなに塗るのが上手じゃなくても、一瞬でキレイに見せられちゃう！
小山：じゃあ今回は、きれいに塗ろうとしなくていいんだ？
みきママ：むしろ逆に、雑に塗ってもいいっ！
小山：逆にね！ OK、逆にいこう！（笑）
小山：（ケーキの上部にクリームを塗る）
みきママ：はい、ブブ〜！
小山：え？（笑）
みきママ：そもそも塗り方、知ってる？
小山：上から塗っていく以外で、方法ある？
みきママ：側面から塗っていくんだよ。上は最後。
小山：あぁ、なるほどね（と再開）。
みきママ：（横で見守りながら）うわわ、スポンジ生地がヘラについちゃってるよ〜。もう〜。ヘラ二刀流のくせに、うわわわわ！
小山：うるせえなぁ！！！（笑）
みきママ：私が代わりにやりたいよ〜。
小山：全然、いい感じじゃない？
みきママ：まずね、きれいに仕上げようとしないで。
小山：あ、そうだった（笑）。うまく塗らなくていいんだもんね？
みきママ：そうだよ！ だからクリームを全体に塗ってくれれば、それでいいの！ （頭を抱えて）うぅ〜、イライラするぅ〜！ 助けて〜！
小山：勉強のし過ぎでストレス溜まってるんじゃない？ シラス食べたら（笑）。
みきママ：カルシウムくださ〜い（泣）。
小山：ほら、今日の撮影テーマはなんだっけ？
みきママ：（小声で）仲良く、楽しく、スイーツを作る…（笑）。
小山：そうだろ？ 我慢してな（笑）。
ハートのチョコレートケーキ
市販のスポンジケーキ…5号サイズ1台
いちご…2パック
＜チョコ生クリーム＞
生クリーム…1パック
チョコシロップ…50g
無糖ココア…20g
＜チョココーティング＞
生クリーム…50g
板チョコ…50g
白いチョコペン…2本
【1】生地をハート型に切り、チョコ生クリームを作り、イチゴを間にはさんでデコレーションする。
【2】耐熱ボウルにチョココーティングの材料を入れて、電子レンジにかけ600Wで1分温めたらよく混ぜて、15分ほど冷ましてからケーキにかける。冷蔵庫で10分ほど冷やす。
【3】最後にお好みでデコレーションする。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
