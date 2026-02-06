ASUS「ROG」からゲーミングデバイス3製品が一挙登場！ ラピトリ対応キーボードやマウス新色も2月13日より販売開始
【ASUS「ROG」：ゲーミングデバイス3製品】 2月13日より販売予定 価格 ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red：25,572円 ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller：32,180円 ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard：35,180円
ASUS JAPANは、同社のゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」よりプロゲーマーと共同開発したゲーミングデバイス3製品を2月13日に発売する。
まずはゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace」に新色ラヴァレッドカラーモデルが登場。48gの超軽量設計で、ROG AimPoint Pro光学センサーとROG光学マイクロスイッチによって、軽快なフリックや素早いスワイプなど、思いのままに操れるバランスを実現している。価格は25,572円となっている。【ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red】
続いてゲーミングコントローラー「ROG Raikiri II」が新登場。ドリフトを防止するTMRジョイスティックを採用しているほか、ショートストロークのマイクロスイッチトリガーとフルストロークのTMRセンサートリガーをシームレスに切り替えられる「デュアルモードトリガー」を搭載している。価格は32,180円となっている。【ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller】
最後にゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」が登場。ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーによって、0.01mm単位でアクチュエーションポイントを変更できるほか、ラピッドトリガーにも対応している。専用保護キャリーケースが付属しており、価格は35,180円となっている。【ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard】
