モデルでプロデューサーの益若つばさが、自身の再婚観について言及。「令和の子供を産んでみたかった」と、現在の切実な願いを吐露する場面があった。

【映像】益若つばさの再婚願望

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のVTR企画「本音はベッドの上で〜女子会編〜」では、バツ1という共通点を持つ益若、鈴木奈々、みひろの3人がラブホテルで本音トークを展開。話題が再婚の意思になると、現在1児の母である益若は「再婚したいなって思う」と即答した。

続けて、益若は「そういうタイミングがあれば、私もまた令和の子供を産んでみたかったなって気持ち」と、40歳を迎えた今抱いている率直な想いを告白。これには鈴木も「いいじゃんいいじゃん！ 私も全然、再婚して子供欲しい！」と激しく共感し、3人の中で再婚へのポジティブな空気が流れた。