ある会社の会議の様子をおさめた一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万7000回再生を突破し、「なんて素敵な会社」「入社試験受けます」「営業しに行ってもいいですか？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『会長』として働く柴犬→社員と一緒になって…『会議に参加する様子』が可愛すぎる】

会議に参加していたのは…

TikTokアカウント「eight8design」では、名古屋、東京を拠点にしたハウスリノベーション情報を随時紹介しています。その中で話題となったのは、社員のひとりである柴犬の「はち」くんの様子です。はちくんは、普段から会社でさまざまな業務に勤しんでいるのだそう。

この日、紹介されたのは、社内会議の一幕。会議には、はちくんも参加するのだといいます。実は、はちくんはただの社員ではありません。会社の「会長」として、たくさんの社員たちを引っ張っていく存在なのだとか！会議中は、「これ、どう思う？」「どうしたらいいかな？」と、質問攻めになることが多いといいます。

頼もしい会長の姿にキュン♡

一方、はちくんも責任感を持って会議に参加している様子。「プランはどうしますか？」と質問を受けると、積極的に意思表示をする姿などが見られるそうです。もちろん、プランを選んでくれたお礼としておやつも…♡

はちくんの逞しい働きっぷりに、社員たちも毎日励まされているとか。人間もわんこも一緒になって働く光景は、うらやましくなるほど素敵です！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こうゆうとこに就職したい」「会社に動物がいるっていいよね」「調子どう？って言ってそう」などさまざまなコメントが寄せられました。

その他の業務も紹介！！

はちくんのお仕事は、会議に参加することだけではありません。別の日の投稿によると、社員の息抜きに付き合ったり、お散歩に行くのも業務のひとつなのだそう。多岐にわたる業務内容も、有能なはちくんは難なくこなしてしまうといいます。

しかし、一番大切な業務は「社員を癒すこと」なのだそう。疲れてしまったり、行き詰まったりした社員がいると、はちくんが癒しのひとときを提供してくれるそうです。ぎゅっと抱きしめられる光景からは、社内で愛されていることが伝わります…♡

自慢のふわふわな体でリラクゼーション効果をもたらすことは、はちくんにしか出来ない業務なのでしょうね。

TikTokアカウント「eight8design」には、はちくんのお仕事中の姿が他にも投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「eight8design」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。