この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

その求人、本当に信じて大丈夫？転職で騙されないために知っておきたい「ブラック企業の見分け方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】ブラック企業の求人票の見分け方5選｜知らずに入ると即詰みます」と題した動画を公開。転職活動において多くの人が利用する求人票に潜む、「釣り求人」やブラック企業の手口を見抜くための具体的なポイントを解説した。



ケンシロウ氏はまず、現代の就職活動はインターネットでの情報収集が主流であり、国の機関であるハローワークでさえ「釣り求人」が横行していると警鐘を鳴らす。入社してから「話が違う」と後悔するケースが後を絶たないとし、求人票の段階でブラック企業を見抜くための5つの共通点をランキング形式で紹介した。



第5位は「仕事の内容が“フワフワ”している（曖昧）」こと。具体的な業務内容が記載されておらず、詳細が不明な求人は、入社後に全く想定していなかった仕事をさせられるリスクがあると指摘した。



第4位は「月収例が異常に高い」求人。月収50万円以上といった高額な給与例は、最大級の残業や休日出勤をこなした場合のシミュレーションであることが多く、現実的な給与とはかけ離れている可能性があると注意を促した。



第3位は「常に大量募集・大量採用をしている」企業。これは、人の定着率が極端に低いことの裏返しである可能性が高いという。労働環境に問題があり、従業員がすぐに辞めてしまうため、常に人手を補充しなくてはならない状況が考えられると説明した。



第2位は「事業内容ではない会社が募集している」ケース。求人情報の掲載元企業のホームページなどを確認し、募集している職種がその会社の事業内容と全く異なる場合は注意が必要だと語る。これは、応募者を集めて別の会社を紹介する「釣り求人」の典型的な手口であるとした。



そして第1位は「不特定多数（全国各地）に求人を出している」こと。勤務地を細かく絞って検索する求職者を狙い、実際には存在しない勤務地の求人を大量に掲載する手口が増えているという。これも応募者を集めるための「釣り求人」であり、応募する前に一度立ち止まって情報の真偽を確かめるべきだと強調した。



転職は人生の大きな岐路となる。魅力的な条件にすぐに飛びつくのではなく、これらのポイントを参考に求人情報を冷静に分析し、後悔のない選択をしてみてはいかがだろうか。